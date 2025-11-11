Financial Times: Η ΕΕ ετοιμάζει νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ένα νέο βήμα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το βήμα αυτό αποτελεί μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Πώς θα λειτουργεί

Η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους απ' όλη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και να αντιπαραβάλλει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.