Με σκύλους-ρομπότ θα περιφρουρείται το Μουντιάλ 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξάγεται σε λίγες μέρες σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής, θα περιφρουρείται από ρομποτικούς σκύλους. Η παρουσία των τετράποδων ρομπότ στα στάδια προκάλεσε ανησυχίες για θέματα παρακολούθησης, αλλά οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ελέγχους ασφαλείας.



Boston Dynamics Spot στις ΗΠΑ

Στο AT&T Stadium του Arlington εντοπίστηκαν ρομπότ Spot της Boston Dynamics, ξεκινώντας φήμες ότι χρησιμοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα ρομπότ δεν διαθέτουν δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου και θα βοηθούν το προσωπικό ασφαλείας στον εντοπισμό ύποπτων πακέτων ή επικίνδυνων υλικών. Τα ρομπότ ανήκουν στο ευρύτερο πρόγραμμα «Security Spot» της Hyundai, ιδιοκτήτριας της Boston Dynamics.



K9-X στο Μεξικό: Το πρώτο κύμα

Το Μεξικό, που φιλοξενεί αγώνες σε τρία γήπεδα, θα χρησιμοποιήσει τέσσερα ρομπότ-σκύλους με την ονομασία «K9-X». Αυτά θα λειτουργούν ως μονάδες πρώτης αντιμετώπισης σε περιπτώσεις καυγάδων ή μεθυσμένων θεατών για την προστασία της ασφάλειας των αστυνομικών. Κάθε ρομπότ εξοπλίζεται με κάμερες υψηλής ανάλυσης, τεχνολογία νυχτερινής όρασης, μεγάφωνα και συστήματα επικοινωνίας. Οι μονάδες αυτές θα μπορούν να μεταβούν σε στενούς ή επικίνδυνους χώρους, να μεταδίδουν ζωντανό βίντεο και να δίνουν φωνητικές εντολές, μειώνοντας την έκθεση των αστυνομικών σε κίνδυνο.



Ανησυχίες για παρακολούθηση

Η εικόνα των σκύλων-ρομπότ προκάλεσε συγκρίσεις με το επεισόδιο «Metalhead» της σειράς Black Mirror, όπου άνθρωποι κυνηγιούνται από αυτόνομα ρομπότ.

Χρήστες στο Reddit εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, αλλά οι αρχές τονίζουν ότι τα ρομπότ είναι «προηγμένα μάτια και αυτιά και όχι μέσα επιβολής του νόμου. Η χρήση τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της ασφάλειας».