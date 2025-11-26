Με τις προσωπικές επιθέσεις «χάνεται η μπάλα»

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικά ανώμαλος με αυτά που έκανε».

Η φράση ανήκει στον Παναγιώτη Λαφαζάνη και την ξεστόμισε στο meganews σχολιάζοντας τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός για τα μνημόνια, τις διαπραγματεύσεις και εν τέλει το δημοψήφισμα.

Τον χαρακτήρισε «κυνικό, αδίστακτο», άνθρωπο που ενδιαφερόταν μόνο για την πρωθυπουργική καρέκλα και ο οποίος επί της ουσίας προσπαθεί να επανέλθει στα πράγματα «αδειάζοντας» όλους όσοι βρέθηκαν γύρω του για να βγει ο ίδιος «λάδι».

Σκληρές κουβέντες από τον Λαφαζάνη που όλοι εντός ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι ήθελε τη δραχμούλα από την αρχή της «Πρώτης Φοράς» αλλά δεν είχε τη δύναμη να επιβάλλει τη «γραμμή» του στο κόμμα.

Το θέμα είναι ότι αρχίζει να «χάνεται η μπάλα» με τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του κ. Τσίπρα που επί της ουσίας περισσότερο θυματοποιούν παρά κάνουν κακό στον πρώην Πρωθυπουργό.