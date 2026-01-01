Με το... δεξί ο νέος χρόνος για οικογένεια στα Χανιά - Κοριτσάκι το πρώτο μωρό του 2026

Με το… δεξί μπήκε το 2026 στα Χανιά, καθώς ένα υγιέστατο κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο ανήμερα Πρωτοχρονιάς, σκορπίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του zarpanews.gr, το νεογέννητο, βάρους 2.580 γραμμαρίων, γεννήθηκε με καισαρική τομή στην κλινική Καπάκη, στο κέντρο των Χανίων, στις 8:50 το πρωί. Πρόκειται για το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στα Χανιά για το νέο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η μητέρα όσο και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας, με το ευχάριστο γεγονός να σηματοδοτεί με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη του 2026 στην πόλη.