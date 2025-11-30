Κρήτη: Γεννητούρια στη θέση του συνοδηγού - «Έσπρωξα δύο φορές και βγήκε...» λέει η μητέρα

Μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, γέννησε το πρωί της Κυριακής, μια γυναίκα στο Ηράκλειο, αφού το μωρό ήταν… βιαστικό και ήρθε στον κόσμο καθ' οδόν για το μαιευτήριο. Η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο Πέτρος Δαφνομήλης ετοιμάζονταν να υποδεχτούν την μικρούλα τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη, ωστόσο η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.



Η Ζαχαρένια και ο Πέτρος, περιέγραψαν στην ιστοσελίδα Creta24, τα όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο που η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

CRETA24.GR

Τα ξημερώματα οι πρώτοι πόνοι

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια ένιωσε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, εκτιμώντας ότι υπήρχε ακόμα χρόνος.



Στις 6:40 και ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα. «Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.



«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», είπε η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.



Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

«Κρατήστε το μωρό ζεστό»

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, Αλέξανδρος Ζερβάκης αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.



Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση



Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.