Ηράκλειο: Παιδιά δημοτικού «μετακομίζουν» σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου για μάθημα

Μία είδηση που όσο κι αν δεν θέλεις να την πιστέψεις, είναι αληθινή έρχεται από την Κρήτη και συγκεκριμένα από το Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patris.gr, η διεύθυνση δημοτικού σχολείου της πόλης ανακοίνωσε στους γονείς των παιδιών της Β’ τάξης πως εξαιτίας έλλειψης χώρου οι μαθητές θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην περιοχή για να κάνουν το μάθημά τους.

Μάλιστα, τα παιδιά θα περπατάνε από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025...»

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή των γονέων που αδυνατούν να κατανοήσουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.



«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris: «Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό;», αναρωτιούνται, τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».