Μεγάλη Τρίτη: Η μετάνοια της αμαρτωλής και το αριστούργημα της Κασσιανής

Η Μεγάλη Τρίτη αποτελεί έναν από τους πιο κατανυκτικούς σταθμούς του Θείου Πάθους, καθώς η Εκκλησία στρέφει το βλέμμα της στη δύναμη της μετάνοιας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της ανώνυμης αμαρτωλής γυναίκας που άλειψε με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Χριστού, λίγο πριν από το Εκούσιο Πάθος. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν, η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά μια αποκάλυψη της θείας συγχώρεσης που υπερβαίνει τη νομική τυπικότητα της αμαρτίας.

Η ιστορική «μονομαχία» και η υμνογράφος Κασσιανή

Κορυφαίο στοιχείο της ημέρας είναι το τροπάριο «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», το οποίο ψάλλεται το βράδυ. Η δημιουργός του, η Κασσιανή, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του 9ου αιώνα. Η ιστορία τη θέλει να συμμετέχει στην «εκλογή νύφης» για τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο. Όταν εκείνος επιχείρησε να την υποτιμήσει λέγοντας πως «από τη γυναίκα πηγάζουν τα κακά» (αναφερόμενος στην Εύα), η Κασσιανή απάντησε ακαριαία: «αλλά και από τη γυναίκα πηγάζουν τα κρείττονα» (αναφερόμενη στη Θεοτόκο).

Αυτή η πνευματική ανεξαρτησία, όπως σημειώνει ο Ευστράτιος Αργέντης, την οδήγησε στον μοναχισμό, όπου κατέθεσε τη «γυναικεία θεολογική ευαισθησία» της, σύμφωνα με τη διατύπωση της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Το τροπάριο της δεν είναι απλώς ποίηση, αλλά ένας βαθύς εσωτερικός μονόλογος που συνδυάζει, κατά τον Ιωάννη Φουντούλη, τη δογματική ακρίβεια με την απόλυτη λυρική ελευθερία.

Θεολογία και λαογραφική παράδοση

Παράλληλα, η Μεγάλη Τρίτη φωτίζεται από την Παραβολή των Ταλάντων. Ο π. Ιωάννης Μέγεντορφ υπογραμμίζει ότι το νόημα της παραβολής έγκειται στην ηθική ευθύνη του ανθρώπου να καλλιεργήσει τα πνευματικά δώρα που του χαρίστηκαν, αποφεύγοντας την πνευματική οκνηρία.

Στη λαϊκή παράδοση, η ακολουθία της «Κασσιανής» θεωρείται η κορυφαία στιγμή της εβδομάδας πριν από την κορύφωση του Δράματος. Οι πιστοί συρρέουν στους ναούς για να ακούσουν τη μελωδία που περιγράφει το «φίλημα του προδότη» σε αντίθεση με το «φίλημα της αμαρτωλής». Έτσι, η ημέρα μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα πνευματικής αφύπνισης, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος προς τη δύση του Πάθους περνά αναπόφευκτα μέσα από την ειλικρινή συντριβή της καρδιάς.