Μεγάλο κίνδυνο για την υγεία από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, δείχνει μελέτη

Μια εκτεταμένη επιστημονική μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της σύγχρονης διατροφή. Η υπερβολική κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως ψωμί του τοστ, γλυκά ή κατεψυγμένα γεύματα, αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά περίπου 3% για κάθε επιπλέον 10% πρόσληψη στη διατροφή. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζονται με περισσότερους από 124.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, ενώ στην Αγγλία ξεπερνούν τους 17.000. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουμε στην υγεία και τη μακροζωία μας.



