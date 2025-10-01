Μεγάλο σκάνδαλο με αντιηλιακά στην Αυστραλία: Έδειχναν δείκτη προστασίας 50+, ενώ είχαν μόλις… 4

Το σκάνδαλο με τα αντηλιακά στην Αυστραλία συνεχίζει να διογκώνεται, με 18 προϊόντα να έχουν αποσυρθεί μέχρι στιγμής από τα ράφια, σε μια χώρα που θεωρείται «παγκόσμιο hotspot» για τον καρκίνο του δέρματος, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Ανάλυση που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο από ομάδα καταναλωτικής προστασίας αποκάλυψε ότι αρκετά δημοφιλή και ακριβά αντηλιακά δεν παρείχαν την προστασία που ισχυρίζονταν οι κατασκευαστές τους.

Ένα από τα προϊόντα, το οποίο υποτίθεται ότι προσέφερε δείκτη προστασίας SPF 50+, αποδείχθηκε ότι είχε στην πραγματικότητα SPF μόλις 4 και ανακλήθηκε τον Αύγουστο.

Προβλήματα και με άλλα προϊόντα

Η έρευνα της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων (TGA) προειδοποιεί τώρα για περίπου 20 ακόμη αντηλιακά διαφορετικών εταιρειών, τα οποία βασίζονται στην ίδια φόρμουλα. Στην ανακοίνωσή της, η TGA μιλά για «σοβαρές ανησυχίες» όσον αφορά και ένα από τα εργαστήρια που διενεργούσαν τους ελέγχους.

«Τα προκαταρκτικά τεστ δείχνουν ότι η συγκεκριμένη φόρμουλα δύσκολα ξεπερνά SPF 21», ανέφερε η TGA, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο δείκτης μπορεί να είναι τόσο χαμηλός όσο 4.

Από τα 21 προϊόντα που κατονομάστηκαν, τα οκτώ έχουν ήδη ανακληθεί ή σταμάτησε εντελώς η παραγωγή τους, η πώληση άλλων 10 έχει «παγώσει», ενώ δύο ακόμη βρίσκονται υπό επανεξέταση. Ένα από τα προϊόντα που εντοπίστηκαν παράγεται στην Αυστραλία, αλλά δεν πωλείται στην εγχώρια αγορά.

Οργή καταναλωτών – Πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις

Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρκίνου του δέρματος παγκοσμίως – υπολογίζεται ότι δύο στους τρεις Αυστραλούς θα χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να αφαιρέσουν καρκινικό μόρφωμα – και διαθέτει από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες για τα αντηλιακά.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταναλωτές, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι διεθνείς. Τα προβλήματα δεν σχετίζονται μόνο με την παραγωγή, αλλά και με την αξιοπιστία των εργαστηριακών ελέγχων, στους οποίους βασίζονται οι ισχυρισμοί για το SPF.

Ο κατασκευαστής της προβληματικής βάσης (Wild Child Laboratories) έχει σταματήσει την παραγωγή της φόρμουλας. Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της εταιρείας τόνισε ότι η TGA δεν διαπίστωσε προβλήματα στη μονάδα παραγωγής, επισημαίνοντας ότι «οι αποκλίσεις που βρέθηκαν είναι μέρος ενός ευρύτερου, διακλαδικού ζητήματος».

Ανησυχίες για το αμερικανικό εργαστήριο

Η TGA ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των προτύπων για τις δοκιμές SPF, καθώς αυτές μπορεί να είναι «υπερβολικά υποκειμενικές». Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις δοκιμές που έγιναν από την αμερικανική εταιρεία PCR Corp, στην οποία βασίστηκαν πολλές εταιρείες για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους περί SPF.

Η Wild Child διέκοψε πλέον τη συνεργασία της με την PCR και έχει στείλει τις φόρμουλές της για έλεγχο σε ανεξάρτητα, πιστοποιημένα εργαστήρια.

Η PCR Corp, σε δήλωσή της στο BBC, υποστήριξε ότι οι αποκλίσεις μπορεί να οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι διαφορές ανάμεσα στις παρτίδες παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η συσκευασία, οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος παραμονής στην αγορά. «Η εργαστηριακή δοκιμή αφορά πάντα το συγκεκριμένο δείγμα που εξετάζεται εκείνη τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.