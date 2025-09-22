Καρκίνος του δέρματος: Ποια απλή βιταμίνη μειώνει τον κίνδυνο έως 54%

Μια απλή βιταμίνη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο για τον πιο θανατηφόρο καρκίνο του δέρματος, του κακοήθους μελανώματος, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA. Η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης Β3, γνωστής και ως νικοτιναμίδης, φαίνεται ότι όχι μόνο μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης της ασθένειας, αλλά και βελτιώνει τις πιθανότητες ανάρρωσης για όσους έχουν ήδη νοσήσει.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η νικοτιναμίδη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος κατά 16%. Για όσους είχαν ήδη διαγνωστεί με έναν όγκο, η λήψη του συμπληρώματος φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα υποτροπής έως και 54%. Η σημασία αυτής της ανακάλυψης είναι μεγαλύτερη, καθώς τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος είναι ιδιαίτερα υψηλά, με νέες διαγνώσεις να αυξάνονται σχεδόν κατά το ένα τρίτο μέσα σε μια δεκαετία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία υγείας περισσότερων από 33.800 Αμερικανών βετεράνων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς λάμβαναν το συμπλήρωμα δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 30 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι 21.479 συμμετέχοντες δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τη βιταμίνη. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι η χρήση της νικοτιναμίδης συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, ειδικά για όσους είχαν ήδη εμφανίσει τουλάχιστον ένα περιστατικό.

Η μεγαλύτερη προστασία παρατηρήθηκε όταν η λήψη βιταμίνης Β3 ξεκίνησε μετά την πρώτη διάγνωση. Η αποτελεσματικότητά της μειώνεται σταδιακά με κάθε επόμενο περιστατικό, με όσους είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πλακώδους επιθηλίου (SCC) να επωφελούνται περισσότερο. Ο SCC αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος. Αν και στα πρώτα στάδια είναι αντιμετωπίσιμος, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και να γίνει πιο δύσκολη η θεραπεία.

Η σημασία του χρόνου έναρξης της θεραπείας

Οι ερευνητές της εν λόγω μελέτης τονίζουν ότι ο χρόνος έναρξης της θεραπείας ήταν καθοριστικός. Οπως γράφεται στη Daily Mail, τα οφέλη παρατηρήθηκαν μόνο όταν η λήψη ξεκίνησε μετά τα πρώτα περιστατικά καρκίνου. Παράλληλα επισημαίνουν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η μελέτη είχε περιορισμούς. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και η έρευνα είχε αναδρομικό χαρακτήρα, χωρίς τυχαιοποίηση η οποία θα επέτρεπε πιο ακριβή εκτίμηση παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Η νικοτιναμίδη φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματική δευτερογενή πρόληψη για όσους έχουν ήδη εμφανίσει καρκίνο του δέρματος, ενώ νέες μελέτες είναι απαραίτητες για να καθοριστεί η βέλτιστη χρήση της. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η πλειονότητα των καρκίνων του δέρματος οφείλεται σε υπερβολική έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες από τον ήλιο ή τα solarium, και ότι περίπου το 87% των περιστατικών θα μπορούσε να αποφευχθεί με σωστή προστασία.

Η διάγνωση βασίζεται σε σημεία όπως ασυμμετρία, όρια, χρώμα, διάμετρος και μεταβολές στις ελιές, γνωστά ως ABCDE. Η έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των SCC και BCC, καθιστά τη θεραπεία πιο αποτελεσματική, και οποιοδήποτε νέο εξόγκωμα που αλλάζει σε χρώμα ή υφή και δεν υποχωρεί σε τέσσερις εβδομάδες πρέπει να αξιολογείται από γιατρό.