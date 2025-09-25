Καρκίνος του παγκρέατος: Αν παραλείπετε αυτή την καθημερινή συνήθεια κινδυνεύετε σοβαρά

Η καλή υγεία των δοντιών και των ούλων φαίνεται πως δεν αφορά μόνο το χαμόγελο, αλλά μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την πρόληψη ενός από τους πιο επιθετικούς καρκίνους: του παγκρέατος. Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η παραμέληση της στοματικής υγιεινής μπορεί να αυξήσει έως και τρεις φορές τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, φέρνοντας στο φως τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα βακτήρια και οι μύκητες του στόματος στην υγεία ολόκληρου του οργανισμού.

Όπως αναφέρει το Independent.co.uk μικρόβια που βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα μπορούν να μεταφερθούν μέσω του σάλιου σε άλλα όργανα, όπως το πάγκρεας, και να ενισχύσουν μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δείχνει πως η φροντίδα των δοντιών με βούρτσισμα και νήμα ίσως δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής.

Η έρευνα και τα αποτελέσματα

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 122.000 άνθρωποι, από τους οποίους 445 ανέπτυξαν καρκίνο στο πάγκρεας κατά τη διάρκεια οκτώ ετών. Τα δεδομένα συγκρίθηκαν με άλλους 445 που δεν εκδήλωσαν τη νόσο, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σημαντικό δείγμα για ανάλυση. Οι συμμετέχοντες έδωσαν δείγματα μετά από ξέπλυμα του στόματος με ειδικό διάλυμα, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συγκεκριμένα βακτήρια και μύκητες σχετίζονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο.

Ο ρόλος βακτηρίων και μυκήτων

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τρία είδη βακτηρίων που συνδέονται με περιοδοντικές ασθένειες και φαίνεται να αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου στο πάγκρεας. Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν και άλλοι μικροοργανισμοί που είτε λειτουργούν προστατευτικά είτε αντίθετα επιβαρυντικά. Ένας μύκητας, η γνωστή candida, φάνηκε να έχει ιδιαίτερα ισχυρή σύνδεση με τη νόσο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι μόνο τα βακτήρια αλλά και οι μύκητες που μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα ανοίγουν τον δρόμο για πιο εξατομικευμένη πρόληψη. Αν οι γιατροί μπορέσουν να εντοπίζουν ποιοι ασθενείς φέρουν αυτά τα μικρόβια, θα είναι εφικτό να σχεδιάζουν πιο στοχευμένα προγράμματα παρακολούθησης και πρόληψης. Σε έναν καρκίνο που συχνά διαγιγνώσκεται πολύ αργά, αυτό μπορεί να σώσει ζωές.

Γιατί η πρόληψη είναι κρίσιμη

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι από τους πιο δύσκολους στην αντιμετώπιση, καθώς τα συμπτώματα είναι ασαφή και συνήθως εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο. Συμπτώματα όπως ίκτερος, ανεξήγητη απώλεια βάρους, έντονη κόπωση, πόνος στο άνω μέρος της κοιλιάς που αντανακλά στην πλάτη ή επιδεινώνεται μετά το φαγητό, μπορεί να μπερδευτούν με πιο απλές παθήσεις. Γι’ αυτό η ενημέρωση και η πρόληψη είναι κρίσιμες.

Το μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές: το βούρτσισμα και η φροντίδα των δοντιών δεν πρέπει να θεωρούνται απλή ρουτίνα. Αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την υγεία, που μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εκδήλωσης μιας ασθένειας με πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Όπως φαίνεται, μια καθημερινή πρακτική υγιεινής των δοντιών μπορεί να έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο, πέρα από το αναμενόμενο, επηρεάζοντας την ίδια τη ζωή.