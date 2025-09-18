Καρκίνος του παχέος εντέρου: Ποιο πασίγνωστο χάπι μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής κατά 50%

Μια νέα μεγάλη κλινική μελέτη, που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine περιγράφει τη χρήση ενός κοινού χαπιού για την αντιμετώπιση της υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου. Η ασπιρίνη, σε χαμηλή δόση, φαίνεται να μειώνει κατά περισσότερο από το μισό τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου σε συγκεκριμένους ασθενείς. Δεδομένου ότι αφορά ένα φάρμακο φθηνό και ήδη γνωστό σε όλο τον κόσμο, η μελέτη δίνει ελπίδα σε χιλιάδες καρκινοπαθείς που έχουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις και κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν ξανά τη νόσο.

Η μελέτη που άλλαξε τα δεδομένα

Όπως διαβάζουμε στο New Atlas, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Καρολίνσκα και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Καρολίνσκα, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 3.500 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου σε διάφορα στάδια. Σε πάνω από 1.000 από αυτούς εντοπίστηκαν μεταλλάξεις σε γονίδια που σχετίζονται με την οδό PI3K, μία αλληλουχία αντιδράσεων που παίζει κρίσιμο ρόλο στον τρόπο που τα κύτταρα αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται. Σε αυτήν την ομάδα ασθενών, 626 άτομα χωρίστηκαν τυχαία: οι μισοί πήραν καθημερινά 160 mg ασπιρίνης για τρία χρόνια και οι υπόλοιποι ένα εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη, που ονομάστηκε ALASCCA, υλοποιήθηκε σε 33 νοσοκομεία της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Φινλανδίας, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές του είδους της. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ασθενείς με μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA, αλλά και σε εκείνους με αλλαγές στα PIK3R1 και PTEN, καθώς προηγούμενα στοιχεία είχαν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη όγκων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ένα απλό χάπι με τεράστιες προοπτικές

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι ασθενείς με μεταλλάξεις στο PIK3CA που έπαιρναν ασπιρίνη είχαν 55% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν ξανά καρκίνο σε σχέση με όσους λάμβαναν placebo. Η δράση της ασπιρίνης φαίνεται να είναι πολυδιάστατη – μειώνει τη φλεγμονή, περιορίζει τη δράση των αιμοπεταλίων και δυσκολεύει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, δημιουργώντας ένα λιγότερο «φιλικό» περιβάλλον για τον όγκο.

Ενδεικτικά, μέσα σε τρία χρόνια, οι ασθενείς με μεταλλάξεις στο PIK3CA που έπαιρναν ασπιρίνη είχαν ποσοστό υποτροπής μόλις 7,7%, σε σύγκριση με το 14,1% της ομάδας που έπαιρνε placebo. Η διαφορά αυτή δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επίδραση ενός τόσο απλού σκευάσματος.

Αν και οι μηχανισμοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα πως η ασπιρίνη μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή «εξατομικευμένης ιατρικής», βασισμένης στο γενετικό προφίλ κάθε ασθενούς. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι πρόκειται για ένα φάρμακο ευρέως διαθέσιμο, ασφαλές, και εξαιρετικά φθηνό σε σχέση με τις σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες.

Κάθε χρόνο, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου, με ένα σημαντικό ποσοστό (γύρω στο 15-20%) να φέρει τις συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις στην οδό PI3K. Αυτό σημαίνει ότι η ασπιρίνη, εφόσον ενταχθεί επίσημα στη θεραπευτική στρατηγική, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς.

Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα εξετάζει ήδη την πιθανότητα η ασπιρίνη να έχει θετικό ρόλο και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως των ωοθηκών και άλλων μορφών του πεπτικού συστήματος.