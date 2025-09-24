Ποια τρία πράγματα έχει πετάξει από το σπίτι του γιατρός του Χάρβαρντ - Τι προτείνει στη θέση τους

Το σπίτι είναι ο χώρος που περνάμε τις περισσότερες ώρες καθημερινά, όμως κρύβει κινδύνους που συχνά αγνοούμε. Ένας γιατρός με σπουδές στο Χάρβαρντ, ο Δρ Σαουράμπ Σέθι, προειδοποιεί ότι τρία συνηθισμένα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι, μπορεί να βλάψουν σοβαρά την υγεία μας και ειδικότερα τις ορμόνες μας. Δεν πρόκειται για κοφτερά μαχαίρια ή ελαττωματικές συσκευές, αλλά για εργαλεία και προϊόντα που χρησιμοποιούμε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πλαστικές επιφάνειες και μικροπλαστικά στο φαγητό

Οπως διαβάζουμε στη Daily Mail το πρώτο αντικείμενο που μπαίνει στο στόχαστρο είναι οι πλαστικές επιφάνειες κοπής. Με τον καιρό γεμίζουν χαρακιές από τα μαχαίρια και απελευθερώνουν μικροπλαστικά σωματίδια στο φαγητό μας. Τα μικροπλαστικά αυτά συσσωρεύονται στον οργανισμό, επηρεάζουν τις ορμόνες, προκαλούν φλεγμονές και έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Ο γιατρός προτείνει να αντικαθίστανται με ξύλινες ή μπαμπού επιφάνειες, που αν συντηρηθούν σωστά είναι ασφαλέστερες, ή με γυάλινες, αν και αυτές μπορεί να φθείρουν τα μαχαίρια πιο γρήγορα.

Χημικές ενώσεις από τα μαγειρικά σκεύη με επιστρώσεις

Η δεύτερη κατηγορία σκευών που υπάρχει σε σχεδόν κάθε κουζίνα είναι τα παλιά αντικολλητικά σκεύη. Οι επιστρώσεις τους περιέχουν χημικές ουσίες γνωστές ως PFAS, ή αλλιώς «αιώνια χημικά», επειδή δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον ούτε στον οργανισμό. Δύο από τις πιο γνωστές ουσίες της κατηγορίας, το PFOA (υπερφθοροκτανοϊκό οξύ ) και το PFOS (υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ), έχουν συνδεθεί με καρκινογενέσεις και ενδοκρινικές διαταραχές. Ακόμη και οι σύγχρονες αντικολλητικές επιφάνειες, που δεν περιέχουν PFOA, όταν χαραχτούν απελευθερώνουν μικροσωματίδια και πρόσθετα. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι τα ανοξείδωτα, τα μαντεμένια ή τα κεραμικά σκεύη που δεν περιέχουν συνθετικές επιστρώσεις.

Τα αρωματικά κεριά

Η τρίτη «ένοχη» κατηγορία είναι τα αρωματικά κεριά. Αν και χαρίζουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, συχνά περιέχουν φθαλικές ενώσεις και παραφίνη. Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημικά που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στα πλαστικά και στα καλλυντικά, επηρεάζουν τη λειτουργία του ορμονικού συστήματος και έχουν συνδεθεί με προβλήματα γονιμότητας σε άνδρες και γυναίκες. Η καύση της παραφίνης απελευθερώνει σωματίδια αιθάλης και πτητικές οργανικές ενώσεις, που ερεθίζουν το αναπνευστικό. Αν δεν θέλει κάποιος να στερηθεί το άρωμα στον χώρο του, προτείνεται η χρήση κεριών από φυσικό κερί μέλισσας, σόγια ή καρύδα, που καίγονται καθαρότερα.

Οι τρεις αυτές προειδοποιήσεις μπορεί να φαίνονται υπερβολικές διότι οι επιπτώσεις που περιγράφονται δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά αθροίζονται με τα χρόνια. Από τα μικροπλαστικά που μπαίνουν στη διατροφή μας, μέχρι τις τοξικές ουσίες που περνούν στο σώμα μέσω του αέρα ή των σκευών, οι επιβαρύνσεις αυτές επηρεάζουν σιωπηλά το ορμονικό, αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα – όπως η αντικατάσταση μερικών απλών αντικειμένων στην κουζίνα – μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία σε βάθος χρόνου.

Η πρόληψη δεν απαιτεί ριζικές ανατροπές στον τρόπο ζωής. Αντικαθιστώντας σταδιακά πλαστικές επιφάνειες και παλιά αντικολλητικά τηγάνια με πιο ασφαλή υλικά, και προτιμώντας φυσικά κεριά αντί για συνθετικά, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Σε έναν κόσμο γεμάτο χημικά που δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλήρως, το να περιορίσουμε όσα περνούν από το χέρι μας είναι ένα βήμα προς μια πιο υγιή καθημερινότητα.