Καρκίνος του προστάτη: 5 τρόποι να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης

Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στους άνδρες και ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο. Παρότι τα γονίδια και η ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο τρόπος ζωής μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τους παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, υπάρχουν πρακτικές επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στην Telegraph.co.uk, από τη διατροφή μέχρι τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο, οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν πέντε βασικές συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσουν οι άνδρες για να μειώσουν τον κίνδυνο.

Η μεσογειακή διατροφή ως ασπίδα προστασίας

Μια ισορροπημένη διατροφή με στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση περισσότερων ψαριών, ελαιολάδου, ξηρών καρπών και τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες συνδέεται με χαμηλότερο ποσοστό επιθετικών μορφών καρκίνου του προστάτη. Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να αυξήσει την επικινδυνότητα, αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν είναι πάντα εύκολο να απομονωθεί ο ρόλος της διατροφής, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι σαφής: ό,τι κάνει καλό στην καρδιά φαίνεται να ωφελεί και τον προστάτη.

Το ισχυρό «όπλο» είναι η γυμναστική

Η άσκηση αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό «όπλο» ενάντια στον καρκίνο του προστάτη. Μελέτες έχουν δείξει ότι άνδρες που γυμνάζονται συστηματικά έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν προχωρημένες μορφές της νόσου, ενώ όσοι ήδη νοσούν μπορούν να βελτιώσουν την πορεία τους μέσα από την τακτική κίνηση. Ακόμη και ένας καθημερινός γρήγορος περίπατος μισής ώρας μπορεί να κάνει τη διαφορά, εφόσον τηρείται με συνέπεια. Ο οργανισμός λειτουργεί καλύτερα όταν οι μύες ενεργοποιούνται και η κυκλοφορία του αίματος ενισχύεται, κάτι που συμβάλλει στη γενικότερη υγεία και αντοχή.

Η σημασία της σεξουαλικής δραστηριότητας

Ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται είναι η σεξουαλική δραστηριότητα. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι άνδρες με πιο συχνές εκσπερματίσεις έχουν χαμηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη. Η θεωρία είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο αδένας «καθαρίζεται» από ουσίες που μπορεί να βλάψουν τα κύτταρά του. Αν και δεν είναι απόλυτα σαφές αν το όφελος οφείλεται αποκλειστικά στη συχνότητα ή στον συνολικότερο πιο υγιεινό τρόπο ζωής αυτών των ανδρών, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα προσφέρει γενικότερα πλεονεκτήματα στην υγεία.

Χάστε κιλά, μειώστε τον κίνδυνο

Το σωματικό βάρος είναι ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας. Η παχυσαρκία και η συσσώρευση λίπους στην κοιλιά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο επιθετικών μορφών καρκίνου, αλλά και με χειρότερη πρόγνωση μετά τη διάγνωση. Ακόμη και η απώλεια λίγων πόντων από την περίμετρο της μέσης μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία. Οι μελέτες δείχνουν ότι η μείωση κατά περίπου δέκα εκατοστά σχετίζεται με αισθητά χαμηλότερη πιθανότητα θνησιμότητας από τη νόσο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους αποτελεί λοιπόν διπλό όφελος: μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και ενισχύει τις πιθανότητες ανάρρωσης.

Ύπνος: ο παραγνωρισμένος σύμμαχος της υγείας

Τέλος, φαίνεται πως συχνά παραγνωρίζουμε την αξία του, όμως η χρόνια κακή ποιότητα ύπνου έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο για καρκίνο του προστάτη αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες. Αν και η σχέση δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένη, η επαρκής ανάπαυση – τουλάχιστον επτά ώρες κάθε βράδυ – θεωρείται βασικό θεμέλιο για έναν υγιή οργανισμό, καθώς ρυθμίζει ορμόνες, μειώνει το στρες και βοηθά το ανοσοποιητικό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Συνολικά, δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» που να εγγυάται ότι κάποιος δεν θα νοσήσει ποτέ. Ωστόσο, οι πέντε αυτές συνήθειες – καλή διατροφή, άσκηση, σεξουαλική δραστηριότητα, έλεγχος βάρους και επαρκής ύπνος – μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμοι σύμμαχοι. Το σημαντικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η πρόληψη συνδέεται με τον συνολικό τρόπο ζωής. Και όσο πιο υγιεινές είναι οι επιλογές στην καθημερινότητα, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων στο μέλλον.