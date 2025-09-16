Καρκίνος του νεφρού: Πρωτοποριακή τεχνολογία με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες

Ερευνητές του UCLA παρουσίασαν μια νέα πειραματική θεραπεία που υπόσχεται να αλλάξει την αντιμετώπιση του καρκίνου των νεφρών. Αντί να βασίζεται σε εξατομικευμένες θεραπείες που απαιτούν πολύπλοκες διαδικασία, η καινοτομία αυτή αξιοποιεί κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία έχουν τροποποιηθεί στο εργαστήριο και μπορούν να χορηγηθούν σε οποιονδήποτε ασθενή. Η θεραπεία ονομάζεται AlloCAR70-NKT και δημιουργείται από βλαστοκύτταρα, τα οποία μετατρέπονται σε ειδικά ανοσοκύτταρα σχεδιασμένα να στοχεύουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Με την προσέγγιση αυτή οι επιστήμονες παρακάμπτουν τις καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η παραγωγή κυττάρων από το αίμα κάθε ασθενούς. Αντί να χρειάζονται εβδομάδες για την προετοιμασία εξατομικευμένων κυττάρων, η συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να είναι διαθέσιμη άμεσα, κάτι που είναι κρίσιμο για άτομα με προχωρημένο καρκίνο. Οι επιστήμονες του UCLA τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τις συμβατικές ανοσοθεραπείες.

Γιατί ο καρκίνος του νεφρού παραμένει τόσο δύσκολος

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, ο καρκίνος του νεφρού σε μεταστατικό στάδιο παραμένει από τις πιο δύσκολες μορφές. Παρά τις προόδους με φάρμακα ανοσοθεραπείας, μεγάλο ποσοστό ασθενών είτε δεν ανταποκρίνεται είτε εμφανίζει γρήγορα υποτροπή. Το ποσοστό επιβίωσης για αυτήν τη μορφή της νόσου δεν ξεπερνά σήμερα το 12% στην πενταετία. Αυτό οφείλεται στο ότι ο καρκίνος δημιουργεί ένα ιδιαίτερα «εχθρικό» μικροπεριβάλλον που εμποδίζει την αποτελεσματική δράση του ανοσοποιητικού. Η ομάδα του UCLA επιχείρησε να σπάσει αυτόν τον φραγμό, αξιοποιώντας τα ίδια τα όπλα του οργανισμού με πιο εξελιγμένο τρόπο.

Τα κύτταρα-μαχητές που σχεδιάστηκαν στο εργαστήριο

Τα κύτταρα που ανέπτυξαν οι επιστήμονες δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για φυσικά ΝΚΤ κύτταρα (Natural Killer T cells), γνωστά για την ικανότητά τους να σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα ή ιούς, τα οποία «εξοπλίστηκαν» επιπλέον με έναν ειδικό υποδοχέα (CAR) που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη CD70, χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών καρκινικών κυττάρων του νεφρού. Έτσι, τα τροποποιημένα κύτταρα εντοπίζουν πιο εύκολα τον στόχο τους και επιτίθενται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η θεραπεία AlloCAR70-NKT έχει τριπλή δράση. Πρώτον, σκοτώνει απευθείας τα καρκινικά κύτταρα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο της πρωτεΐνης CD70 είναι χαμηλό. Δεύτερον, καταστρέφει το προστατευτικό «τείχος» που δημιουργεί ο όγκος γύρω του, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο περισσότερων ανοσοκυττάρων. Τρίτον, εξαλείφει συγκεκριμένα ανοσοκύτταρα του οργανισμού που συνήθως θα απέρριπταν τα ξένα θεραπευτικά κύτταρα, δίνοντάς τους έτσι περισσότερο χρόνο δράσης χωρίς να προκαλούν μόνιμες βλάβες.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα πριν τις κλινικές δοκιμές

Σε εργαστηριακές δοκιμές, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι όγκοι μειώθηκαν σημαντικά, ακόμα και όταν διέθεταν ελάχιστα μόρια-στόχους. Επιπλέον, τα κύτταρα κατάφεραν να επιβιώσουν και να δράσουν μέσα στο μικροπεριβάλλον του όγκου, εκεί όπου συνήθως άλλες θεραπείες αποτυγχάνουν. Το γεγονός ότι τα κύτταρα αυτά «σβήνουν» φυσικά μετά από ένα διάστημα μειώνει και τον κίνδυνο μακροχρόνιων επιπλοκών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports Medicine, αποτελεί προϊόν συνεργασίας πολλών ερευνητικών ομάδων του UCLA. Αν και η θεραπεία βρίσκεται ακόμα σε προκλινικό στάδιο και απαιτούνται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της, οι πρώτες ενδείξεις γεννούν αισιοδοξία. Αν επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα, θα μπορούσε να παραχθεί σε μεγάλη κλίμακα, καθιστώντας την πιο προσιτή σε νοσοκομεία που δεν διαθέτουν υποδομές για σύνθετες εξατομικευμένες θεραπείες.