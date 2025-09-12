Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι το προκαλεί - Συμπτώματα και θεραπεία

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια πάθηση που προέρχεται από την αυξημένη πίεση ενός νεύρου στον καρπό.

Τα συμπτώματα είναι μούδιασμα και πόνος στο χέρι και τα δάκτυλα, ενώ μπορεί να υπάρχει και η αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος («μυρμήγκιασμα»).

«Στον καρπό μας υπάρχει ένας σχετικά στενός χώρος που ονομάζεται καρπιαίος σωλήνας. Από αυτό τον χώρο, περνάνε 9 τένοντες από τον πήχη προς το χέρι και ένα νεύρο: το μέσο νεύρο. Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εμφανίζεται όταν αυξάνεται η πίεση σε αυτόν τον στενό χώρο εξαιτίας οιδήματος (πρηξίματος)».

Διαβάστε αναλυτικά τι προκαλεί το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να έχετε υπόψιν.