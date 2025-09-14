Ακμή: Νέο επίθεμα εξαφανίζει την ακμή σε 7 μέρες χωρίς πόνο

Ένα νέο αυτοκόλλητο επίθεμα για σπυράκια, που διαλύεται μέσα στο δέρμα, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακμή. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Yonsei στη Νότια Κορέα δημιούργησαν μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται σε μικροσκοπικές ακίδες. Αυτές οι ακίδες, φτιαγμένες από υαλουρονικό οξύ και άλλες δραστικές ουσίες, εισχωρούν στην επιδερμίδα χωρίς να προκαλούν πόνο και απελευθερώνουν σταδιακά τα συστατικά τους απευθείας στη ρίζα του προβλήματος. Σε κλινικές δοκιμές με εθελοντές, η μέθοδος κατάφερε να εξαφανίσει πλήρως τα σπυράκια μέσα σε μόλις επτά ημέρες, κάτι που δείχνει ότι η κυκλοφορία του επιθέματος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη φροντίδα της ακμής.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News η ακμή αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα δερματικά προβλήματα, με περισσότερους από 650 εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται παγκοσμίως. Ιδιαίτερα οι έφηβοι υποφέρουν συχνότερα, με οκτώ στους δέκα να εμφανίζουν σπυράκια. Παρά την πληθώρα θεραπειών, η επίμονη ακμή συχνά αποδεικνύεται δύσκολο να υποχωρήσει, αφήνοντας μόνιμα σημάδια ή προκαλώντας έντονη ψυχολογική πίεση. Δυστυχώς οι περισσότερες αγωγές δεν διεισδύουν αρκετά βαθιά ώστε να φτάσουν τα βακτήρια και τη φλεγμονή που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος.

Πώς λειτουργεί το νέο patch με μικροακίδες

Το νέο επίθεμα σχεδιάστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία. Οι ερευνητές, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό ACS Applied Materials & Interfaces, χρησιμοποίησαν ακίδες που έχουν σχήμα βέλους και παραμένουν σταθερές πάνω στο δέρμα, χωρίς να γλιστρούν, απελευθερώνοντας σε δύο στάδια τις δραστικές ουσίες. Στην πρώτη φάση, το αυτοκόλλητο χτυπάει κατευθείαν τα βακτήρια της ακμής με σαλικυλικό οξύ, εκχύλισμα κάνναβης και συστατικά που περιορίζουν την παραγωγή σμήγματος. Στη δεύτερη φάση, που ξεκινά από τη δεύτερη ημέρα έως και την έβδομη, νέα επιθέματα με εκχύλισμα χαμομηλιού, νιασιναμίδη και γλουταθειόνη μειώνουν τη φλεγμονή, την ερυθρότητα και βοηθούν στην αποκατάσταση της υφής της επιδερμίδας.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές

Οι κλινικές δοκιμές σε 20 εθελοντές έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μέσα σε τρεις ημέρες, τα σπυράκια είχαν συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 80%, ενώ στο τέλος της εβδομάδας είχαν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση πάνω από 40% στην παραγωγή σμήγματος, μειώνοντας τη λιπαρότητα, που συχνά σχετίζεται με νέες εξάρσεις. Το σημαντικό είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν ένιωσαν πόνο, αφού οι ακίδες διαλύονται μόνες τους μέσα σε μισή ώρα έως ενενήντα λεπτά χωρίς να αφήνουν σημάδια.

Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η μέθοδος μπορεί να έχει προοπτικές και πέρα από την ακμή. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ίδια επιθέματα θα μπορούσαν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για δερματικές παθήσεις όπως το έκζεμα, αλλά ακόμη και για τη χορήγηση εμβολίων ή φαρμάκων που σήμερα απαιτούν ενέσεις. Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους επιτρέπει τη δημιουργία ακίδων αρκετά δυνατών για να εισχωρούν στο δέρμα αλλά και αρκετά ευαίσθητων ώστε να διαλύονται χωρίς ερεθισμούς.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το καινοτόμο προϊόν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το φθινόπωρο του 2025, αρχικά στη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η υποδοχή του κοινού είναι θετική, δεν αποκλείεται να αποτελέσει παγκόσμια τάση στη δερματολογία και την κοσμετολογία.