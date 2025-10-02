Πειραματική κρέμα εξαφανίζει τις παλιές ουλές στο δέρμα

Μια νέα πειραματική κρέμα που μπορεί να δώσει ελπίδα σε όσους ζουν με παλιές ουλές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μόνιμες. Οι ουλές είναι το αποτέλεσμα της βιαστικής άμυνας του οργανισμού, που κλείνει γρήγορα τις πληγές δημιουργώντας σκληρούς και ακανόνιστους ιστούς. Μπορεί με τον χρόνο να εξασθενήσουν, αλλά σπάνια εξαφανίζονται εντελώς. Για πολλούς ανθρώπους, ιδίως όταν βρίσκονται σε εμφανή σημεία όπως το πρόσωπο, αποτελούν όχι μόνο αισθητικό αλλά και ψυχολογικό βάρος.

Η δράση της πειραματικής κρέμας

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Translational Medicine, η ομάδα των ερευνητών από την Αυστραλία, το Fiona Stanley Hospital και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των κλινικών δοκιμών σε ένα μικρό δείγμα 50 εθελοντών. Η νέα τοπική θεραπεία, με την ονομασία PXS-6302 δεν είναι απλώς μια ακόμη ενυδατική κρέμα. Σχεδιάστηκε ώστε να «φρενάρει» την υπερβολική δράση ενζύμων που σκληραίνουν τις ίνες κολλαγόνου, του μηχανισμού δηλαδή κάνει τις ουλές δύσκαμπτες και ανθεκτικές.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science η μελέτη είχε ως βασικό στόχο την ασφάλεια, όμως όσοι έκαναν χρήση της κρέμας εμφάνισαν σαφή βιοχημικά σημάδια ότι ο ουλώδης ιστός άρχισε να μετασχηματίζεται σε πιο φυσιολογική μορφή. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση της πυκνότητας του κολλαγόνου και αλλαγή στη δομή του ιστού, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει πως η σκληρή υφή των ουλών σταδιακά χαλαρώνει.

Τι έδειξαν οι απεικονιστικές εξετάσεις

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα στις απεικονιστικές εξετάσεις. Οι ερευνητές κατέγραψαν αυξημένη μικροαγγειακή πυκνότητα, κάτι που υποδηλώνει πως δημιουργήθηκαν νέα αιμοφόρα αγγεία, ώστε να γίνει ο ουλώδης ιστός πιο «υγιής». Το γεγονός αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι ουλές συνήθως στερούνται επαρκούς αιμάτωσης, με συνέπεια να παραμένουν άκαμπτες και τραχιές.

Σημαντικό ήταν επίσης ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες. Ορισμένοι εθελοντές ανέφεραν ήπιο ερεθισμό, όπως κοκκινίλες ή φαγούρα, που υποχώρησαν μετά τη διακοπή χρήσης. Σε σύγκριση με πιο επιθετικές θεραπείες, όπως τα λέιζερ, οι ενέσεις κορτικοστεροειδών ή οι χειρουργικές παρεμβάσεις, η εφαρμογή μιας κρέμας τρεις φορές την εβδομάδα μοιάζει πολύ πιο ανώδυνη και εύκολη λύση.

Αν και οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν θεαματική βελτίωση μέσα στο σύντομο διάστημα της δοκιμής ως προς στην εμφάνιση, οι επιστήμονες ξεκαθάρισαν πως ο στόχος δεν ήταν να μετρηθεί η αισθητική αλλαγή, αλλά να επιβεβαιωθεί ότι το φάρμακο δρα στο μοριακό επίπεδο. Με βάση τα αποτελέσματα, φαίνεται πως η PXS-6302 πέτυχε να επαναπρογραμματίσει τον ουλώδη ιστό εκ των έσω, κάτι που έως τώρα δεν είχε επιτευχθεί σε ώριμες ουλές.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Η κρέμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο κοινό, καθώς χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο εκτενείς δοκιμές. Οι ερευνητές ήδη ετοιμάζουν νέα μελέτη δεύτερης φάσης, με συμμετέχοντες που έχουν πιο σοβαρές υπερτροφικές ή χηλοειδείς ουλές. Εκεί, θα εξεταστεί όχι μόνο η ασφάλεια και οι μοριακές αλλαγές, αλλά και οι ορατές βελτιώσεις στην εμφάνιση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.