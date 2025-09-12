Η βιταμίνη C αναγεννά το δέρμα, σύμφωνα με νέα μελέτη - Τι σημαίνει αυτό για τα συμπληρώματα

Το δέρμα μας με τα χρόνια χάνει τη δυνατότητα ανανέωσης. Το ανώτερο στρώμα του, η επιδερμίδα, λεπταίνει και γίνεται πιο ευάλωτο σε τραυματισμούς και λοιμώξεις. Τα κερατινοκύτταρα, τα οποία σχηματίζουν την επιφάνειά του, αδυνατούν να αναπαραχθούν με τον ίδιο ρυθμό και η διαδικασία της διαφοροποίησης επιβραδύνεται. Σε μια νέα μελέτη από την Ιαπωνία, που δημοσιεύεται στο Journal of Investigative Dermatology, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη βιταμίνη μπορεί να ενεργοποιήσει γονίδια που είχαν «σιγήσει» με την πάροδο του χρόνου, επαναφέροντας την ικανότητα του δέρματος να αναπτύσσεται,

Η βιταμίνη C ήταν γνωστή κυρίως για την αντιοξειδωτική της δράση, την προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την ενίσχυση της λάμψης του προσώπου. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονταν στο πώς βοηθά στην αντιμετώπιση της φωτογήρανσης ή στη μείωση των βλαβών που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η βιταμίνη C επιδρά σε βάθος και στο ίδιο το DNA των κυττάρων της επιδερμίδας.

Βιταμίνη C και ανανέωση

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν καλλιέργειες δερματοκυττάρων που μιμούνται τη λειτουργία του ανθρώπινου. Πρόσθεσαν βιταμίνη C σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με αυτές που φτάνουν φυσιολογικά στους ιστούς μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Μέσα σε μία εβδομάδα παρατήρησαν ότι τα ζωντανά στρώματα της επιδερμίδας έγιναν παχύτερα, ενώ μετά από δύο εβδομάδες η διαφορά ήταν ακόμη πιο έντονη. Η εξωτερική στιβάδα, που αποτελείται από νεκρά κύτταρα, μειώθηκε, γεγονός που έδειξε ότι η ανανέωση γινόταν με ταχύτερο ρυθμό.

Η ομάδα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα ελέγχοντας την παρουσία της πρωτεΐνης Ki-67, ενός δείκτη της ενεργής κυτταρικής διαίρεσης. Όπως διαπιστώθηκε, η βιταμίνη C ενίσχυε την παραγωγή νέων κυττάρων, κάτι που εξηγεί γιατί η επιδερμίδα εμφανίστηκε πιο ανθεκτική και πυκνή.

Το πλέον συναρπαστικό στοιχείο όμως ήταν ο τρόπος που συμβαίνει αυτό. Η βιταμίνη C δρα μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται απομεθυλίωση του DNA. Με απλά λόγια, το DNA κάθε κυττάρου τροποποιείται χημικά (μεθυλίωση) και απενεργοποιούνται γονίδια. Η βιταμίνη C συμβάλλει στην αφαίρεση αυτών των χημικών ομάδων, επιτρέποντας στα γονίδια να ξαναλειτουργήσουν. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται όσα ελέγχουν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των κερατινοκυττάρων.

Πώς τα ένζυμα TET συνεργάζονται με τη βιταμίνη C

Για να γίνει εφικτή η παραπάνω διαδικασία, καθοριστικό ρόλο παίζουν ένζυμα γνωστά ως TET. Αυτά μετατρέπουν χημικά μόρια στο DNA σε νέες μορφές, ώστε τα γονίδια να «ξεκλειδώνουν». Όμως, για να δουλέψουν σωστά, χρειάζονται σίδηρο, ο οποίος στην πορεία οξειδώνεται και χάνει την ενεργή του μορφή. Εκεί παρεμβαίνει η βιταμίνη C, που «ανακυκλώνει» τον σίδηρο και τους επιτρέπει να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δράση τους.

Όταν οι ερευνητές μπλόκαραν τα ένζυμα αυτά με ειδικές ουσίες, η δράση της βιταμίνης C εξαφανίστηκε. Αυτό απέδειξε ότι όλος ο μηχανισμός βασίζεται στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Παράλληλα, η γενετική ανάλυση αποκάλυψε περισσότερες από 10.000 περιοχές του DNA με λιγότερη χημική τροποποίηση μετά την παρέμβαση, ενώ 12 βασικά γονίδια που σχετίζονται με την κυτταρική ανάπτυξη εμφάνισαν δραματική αύξηση στη δραστηριότητά τους.

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών ήταν μια επιδερμίδα πιο παχιά και ζωντανή. Η ερευνητική ομάδα τόνισε ότι, αν και τα πειράματα έγιναν σε εργαστηριακό μοντέλο, οι συγκεντρώσεις βιταμίνης C που χρησιμοποίησαν ανταποκρίνονται στις φυσιολογικές τιμές στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πως οι πιθανότητες να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και σε κλινικές εφαρμογές είναι μεγάλες.

Η νέα προοπτική για θεραπείες δέρματος

Η προοπτική να αξιοποιηθούν σκευάσματα με βιταμίνη C – είτε σε μορφή κρέμας και ορού είτε μέσω διατροφικών συμπληρωμάτων – ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που θα στοχεύουν στη ρίζα της ανανέωσης του δέρματος. Σε αντίθεση με καλλυντικά που προσφέρουν απλώς ενυδάτωση ή προσωρινή προστασία, η επανενεργοποίηση των γονιδίων υπόσχεται πιο σταθερά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την πρακτική αξιοποίηση, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η βιταμίνη C «ξυπνά» τα κύτταρα της επιδερμίδας δείχνει έναν νέο δρόμο στην αναγέννηση του δέρματος.

