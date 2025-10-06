«Το τρίγωνο του θανάτου»: Τι είναι και γιατί δεν πρέπει να πειράζετε τα σπυράκια σε αυτή την περιοχή

Ονομάζεται «τρίγωνο του θανάτου», αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Τρίγωνο των Βερμούδων. Σχηματίζεται νοητά από δύο γραμμές που ξεκινούν από τη ρίζα της μύτης και καταλήγουν στις γωνίες του στόματος, με το άνω χείλος να αποτελεί τη βάση του.

Γιατί ονομάζεται έτσι

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η περιοχή απέκτησε αυτή την ονομασία της γιατί, αν και σπάνια, μια λοίμωξη εκεί μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στον εγκέφαλο. Κι αυτό επειδή κάτω από το δέρμα υπάρχει ένα δίκτυο αιμοφόρων αγγείων και νεύρων που συνδέει άμεσα το πρόσωπο με τον εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, πίσω από τα μάτια βρίσκονται οι σπηλαιώδεις κόλποι, χώροι από όπου περνούν σημαντικά αγγεία και νεύρα, καθιστώντας την περιοχή ουσιαστικά «λεωφόρο» προς τον εγκέφαλο.

Μια λοίμωξη γύρω από αυτούς τους κόλπους μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση, δηλαδή δημιουργία θρόμβου μέσα στον χώρο αυτό. Παρά την σπανιότητά της, η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή και ακόμη και με άμεση θεραπεία, ένας στους τρεις ασθενείς μπορεί να μην τα καταφέρει, καθώς ο θρόμβος περιορίζει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.

Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος μόλυνσης

Οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει κανείς πρόβλημα είναι πολύ μικρές. Δερματολόγοι τονίζουν ότι λόγω των κινδύνων μόλυνσης και αιμορραγίας, λαμβάνονται πάντα επιπλέον προφυλάξεις όταν γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις σε αυτό το σημείο του προσώπου. Για την καθημερινότητα όμως, δεν χρειάζεται πανικός.

Ένα συνηθισμένο παράδειγμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αφορά στο σπάσιμο σπυριών στο τρίγωνο του θανάτου. Παρότι θεωρητικά ένα σπυράκι ανοίγει μια μικρή πληγή και μπορεί να εισχωρήσουν βακτήρια, η πιθανότητα σοβαρής λοίμωξης παραμένει εξαιρετικά μικρή. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα περιστατικά που οδηγούν σε επικίνδυνες επιπλοκές είναι σπάνια.

Τι να κάνετε με τα σπυράκια

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπάσιμο των σπυριών συνιστάται. Η καλύτερη πρακτική είναι να μην τα πειράζετε και να χρησιμοποιείτε ζεστές κομπρέσες ή ειδικά επιθέματα, ώστε να βοηθήσετε τη διαδικασία επούλωσης χωρίς να ανοίγετε πληγές. Ακόμη και αν αποφύγετε τη μόλυνση, στην προσπάθειά σας να αφαιρέσετε, μπορεί να προκληθούν ουλές ή δυσχρωμίες στο δέρμα.

Αν τα θεωρείτε ενοχλητικά, ο ασφαλέστερος τρόπος για να λάβετε βοήθεια είναι να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, αντί να βασίζεστε σε διαδικτυακές συμβουλές ή σπασίματα στο σπίτι.