Τέλος στην ακμή; Το πειραματικό εμβόλιο που φέρνει ελπίδα σε εκατομμύρια

Η ακμή, η οποία που θεωρείται απλώς αισθητικό ζήτημα, αλλά επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων και ειδικότερα των νέων έως 24 ετών σε ποσοστό 85%, φαίνεται πως ίσως έχει οριστική θεραπεία. H Sanofi, φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Παρίσι, εργάζεται σε μια πιθανή επαναστατική λύση: ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην ακμή.

Πώς προκαλείται η ακμή

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, η ασθένεια προκαλείται όταν οι θύλακες των τριχών φράζουν από σμήγμα και νεκρά κύτταρα, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη βακτηρίων. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε φλεγμονές, σπυράκια, μαύρα και λευκά στίγματα, που συχνά γίνονται επώδυνα και αντιαισθητικά. Οι ορμονικές αλλαγές κατά την εφηβεία, την εγκυμοσύνη ή ακόμη και τον έμμηνο κύκλο επιδεινώνουν την κατάσταση.

Πώς λειτουργεί το νέο εμβόλιο κατά της ακμής

Η καινούργια προσέγγιση στοχεύει στον έλεγχο των βακτηρίων που τρέφονται από το σμήγμα. Στα πρώτα πειράματα οι επιστήμονες δοκίμασαν δύο εκδοχές του εμβολίου: μία βασισμένη σε πρωτεϊνικά τμήματα του βακτηρίου που προκαλεί ακμή και μία με τεχνολογία mRNA. Τα εμβόλια δοκιμάστηκαν σε ποντίκια, τα οποία ανέπτυξαν αντισώματα που στη συνέχεια αποδείχθηκαν ικανά να περιορίζουν την ανάπτυξη των μικροβίων στο εργαστήριο. Η εκδοχή mRNA έδειξε καλύτερα αποτελέσματα και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους.

Πολλαπλά οφέλη

Η πιθανή εφαρμογή αυτού του εμβολίου δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική βελτίωση. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της έρευνας, η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών που χορηγούνται για την ακμή θα αποτελέσει σημαντικό όφελος για τη δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών είναι ένας από τους βασικούς λόγους ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, εκτός από την θεραπεία της εν λόγω δερματικής πάθησης, θα αντιμετωπιστεί παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής.

Η ιδέα ενός εμβολίου που μπορεί να προσφέρει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα τόσο συχνό και ψυχοφθόρο μοιάζει ελκυστική για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι αν η επιστήμη θα μπορέσει πράγματι να κατασκευάσει ένα εμβόλιο οικονομικό και αποτελεσματικό.