Μείωση τροχαίων με ερωτηματικό: Τι δείχνουν και τι δεν λένε τα νέα στοιχεία

Η Ελλάδα μοιάζει να βρίσκεται σε ένα μεταβατικό σημείο. Οι αριθμοί της ΕΛΣΤΑΤ αρχίζουν να βελτιώνονται, τα στατιστικά δείχνουν πτώση, οι δηλώσεις μιλούν για ιστορικά ρεκόρ μείωσης. Κι όμως, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε σχεδόν μέρα, κάποιος δεν επιστρέφει σπίτι του.

Τα τελευταία στοιχεία για την οδική ασφάλεια δεν είναι ούτε λόγος για πανηγυρισμούς ούτε για μηδενισμό. Είναι μια υπενθύμιση ότι κάτι αλλάζει, αλλά ότι ο δρόμος προς την πραγματική ασφάλεια είναι ακόμα μακρύς.

Μικρή μείωση στα τροχαία, μεγάλη ανθρώπινη διάσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκε μείωση 1,7% στα τροχαία δυστυχήματα που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Συνολικά σημειώθηκαν 873 περιστατικά σε όλη τη χώρα. Η είδηση, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ενθαρρυντική. Όμως πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται 30 νεκροί, 30 βαριά τραυματίες και 1.013 ελαφρά τραυματίες. Δηλαδή, ακόμη και σε έναν «καλύτερο» μήνα, εκατοντάδες ζωές επηρεάζονται.

Η μείωση των νεκρών κατά 36,2% και των βαριά τραυματιών κατά 31,8% δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι δρόμοι παραμένουν ένας από τους πιο επικίνδυνους χώρους της καθημερινότητάς μας. Οι αριθμοί βελτιώνονται, αλλά η καθημερινή εμπειρία πολλών οδηγών και πεζών δείχνει ότι η ανασφάλεια παραμένει.

Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στις παραβάσεις που σχετίζονται με την παράνομη στάθμευση και την παρεμπόδιση της ελεύθερης κίνησης. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, το 2025 καταγράφηκαν 13.530 παραβάσεις, έναντι 15.237 το 2024.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος flash.gr

Πρόκειται για μείωση 1.707 περιστατικών. Η μεγαλύτερη πτώση αφορά τη στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατοδρόμους, όπου οι παραβάσεις μειώθηκαν κατά 1.486. Αυτό σημαίνει ότι, έστω και σταδιακά, οι δημόσιοι χώροι αρχίζουν να «επιστρέφονται» στους ανθρώπους που τους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Εκεί που η αλλαγή σταματά

Υπάρχουν όμως και στοιχεία που προβληματίζουν. Οι παραβάσεις σε ράμπες διάβασης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ μειώθηκαν μόλις κατά 37 περιπτώσεις σε σχέση με το 2024. Ουσιαστικά, σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό δείχνει ότι, ενώ κάποιοι οδηγοί συμμορφώνονται όταν πρόκειται για γενικούς κανόνες, η ευαισθησία απέναντι στους πιο ευάλωτους παραμένει ελλιπής.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στις διαβάσεις πεζών, όπου οι παραβάσεις μειώθηκαν ελάχιστα. Η μείωση υπάρχει, αλλά δεν αγγίζει ακόμη την ουσία του προβλήματος: Tη νοοτροπία.

Πότε και πώς παραβιάζονται οι κανόνες

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις, φτάνοντας τις 1.586, ενώ ο Δεκέμβριος είχε τις λιγότερες, με 820. Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι εποχικό, αλλά δομικό. Δεν αφορά μόνο τις περιόδους αιχμής, αλλά ολόκληρο τον χρόνο.

Παράλληλα, οι έλεγχοι για ηχορύπανση από αυτοκίνητα και δίκυκλα δείχνουν επίσης πτωτική τάση. Το 2025 βεβαιώθηκαν 475 παραβάσεις, έναντι 628 το 2024. Αν και πρόκειται για θετική εξέλιξη, η ηχορύπανση παραμένει ένδειξη έλλειψης σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Η ιστορική μείωση και το πραγματικό της νόημα

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε ότι το 2025 καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έναντι 665 το 2024. Πρόκειται για πτώση 21,5%, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinisi

Όμως, οι 522 ζωές δεν είναι ένας αριθμός που επιτρέπει εφησυχασμό. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν περιορισμένη. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές αποφάσεις και οι έλεγχοι αποδίδουν, αλλά όχι ακόμη όσο θα έπρεπε.

Πέρα από τους αριθμούς

Οι αριθμοί είναι απαραίτητοι, αλλά δεν αρκούν. Η πραγματική αλλαγή θα έρθει μόνο όταν οι δρόμοι πάψουν να θεωρούνται απλώς χώροι διέλευσης και γίνουν χώροι συνύπαρξης. Όταν ο σεβασμός δεν θα προκύπτει από τον φόβο του προστίμου, αλλά από την κατανόηση ότι κάθε παράβαση έχει ανθρώπινο κόστος.

Ίσως τότε οι στατιστικές να μην χρειάζονται πια ερμηνείες. Γιατί θα μιλούν από μόνες τους, για μια κοινωνία που επέλεξε να προστατεύσει τη ζωή.