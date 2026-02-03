Μενιδιάτης για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Στον κόσμο αρέσει η ίντριγκα και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε για την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, αλλά και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που σχολιάστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό.

Αναφερόμενος στα παιδιά του είπε: «Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα, να ερωτευτούν δυνατά, όταν θα περνάνε καλά με την παρέα τους να αφήνονται, να μην αφήνουν τις στιγμές να περνάνε».

Ο τραγουδιστής σχολίασε και τα όσα ακούστηκαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση: «Πάντα μία υπερβολή και σε κάποιες περιπτώσεις, υποκρισία. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον χώρο ξέρει πού πηγαίνει και τι θα βρει. Και όλα από εκεί και πέρα παίρνουν τον δρόμο τους. Διακρίνω μια τάση υπερβολής από όλους και να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές λεπτομέρειες για κάθε γεγονός. Στον κόσμο αρέσει η ίντριγκα και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα.

Είμαι 25 χρόνια στον χώρο και δεν μου έχει τύχει ποτέ κάποιος να μου κάνει κακό ή να με προσβάλλει ή να μου προσφέρει κάτι που εγώ δεν το δέχομαι. Είναι και το τι εκπέμπει ο κάθε άνθρωπος και τι περιθώρια αφήνει με τον λόγο και το βλέμμα του. Τι εννοούμε περίεργη συμπεριφορά; Το να φλερτάρεις έντονα δεν είναι κακό. Το να ασελγήσεις ή να προσβάλλεις κάποιον έχει μεγάλη διαφορά.

Κάποιες συμπεριφορές, ενδεχομένως κάποιος που έχει παραπάνω δύναμη να τις εκμεταλλευτεί. Εκεί έχει να κάνει και με το τι δέχεται ο άλλος. Έχεις δικαίωμα να μην το δεχτείς και να φύγεις. Εκεί είναι η αξιοπρέπεια του καθενός και η δυναμική του. Εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ κάτι τέτοιο. Έχω γνωρίσει και νέα παιδιά που το έχουν αυτό, πολύ συνειδητοποιημένα» εξομολογήθηκε.