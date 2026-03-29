Μέρα απρόβλεπτων εξελίξεων και αλλαγών ειδικά για 4 ζώδια, σήμερα 29/3

Πολλά αλλάζουν γύρω μας αυτή την Κυριακή, είναι μία ημέρα μετάβασης που σταδιακά μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση, καθώς αλλάζει η ώρα και μεγαλώνει η μέρα! Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον βιολογικό μας ρυθμό και αρκετοί μπορεί να αισθανθούν μια μικρή απορρύθμιση στο πρόγραμμα, βιασύνη ή μια ελαφριά νευρικότητα μέσα στη μέρα. Παράλληλα, η Σελήνη από το Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον απρόβλεπτο Ουρανό από τον Ταύρο, δημιουργώντας ένα κλίμα αυθορμητισμού, ανυπομονησίας αλλά και ξαφνικών αλλαγών στα σχέδια της ημέρας. Κάποια προγράμματα μπορεί να διαφοροποιηθούν την τελευταία στιγμή ή να υπάρξουν μικρές ανατροπές που θα απαιτήσουν ευελιξία.

Πιο έντονα μπορεί να βιώσουν αυτή τη νευρική ενέργεια της ημέρας τα ζώδια που έχουν γεννηθεί: Ταύροι (17–19 Μαΐου), Λέοντες (19–21 Αυγούστου), Σκορπιοί (19–21 Νοεμβρίου) και Υδροχόοι (15–17 Φεβρουαρίου). Για αυτούς η ημέρα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ένταση ή απρόβλεπτες εξελίξεις. Με λίγη ψυχραιμία όμως, οι αλλαγές μπορούν τελικά να λειτουργήσουν ανανεωτικά.

Αναλυτικά οι ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Αέρας ενθουσιασμού και υπερκαταλάνωσης

Μεταβατική αυτή η Κυριακή γιατί άλλαξε η ώρα και εσύ αγαπητέ μου Κριέ συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κάνεις αλλαγές αρκετές στην ρουτίνα σου. Η Σελήνη κινείται στο Λιοντάρι, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο και η μέρα είναι πολυδάπανη γιατί είσαι ασυγκράτητος στα έξοδα – ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με τα παιδιά, την ψυχαγωγία και την καλοπέραση- ! Το τρίγωνο της Σελήνης από το Λέοντα με την Αφροδίτη από το ζώδιο σου όμως, σου επιφυλάσσει χαρά και ικανοποίηση στην αισθηματική σου ζωή!

AstroTip: Απόλαυσε την ημέρα χωρίς να ρισκάρεις σε σπατάλες!

Ταύρος – Μέρα μικρών ανατροπών στο σπίτι

Η Κυριακή ξεκινά με μια κάπως ανήσυχη διάθεση για σένα, αγαπητέ μου Ταύρε. Η Σελήνη στο Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από το ζώδιό σου και μπορεί να φέρει μικρές ανατροπές στο πρόγραμμα της ημέρας ή απρόβλεπτες εξελίξεις μέσα στο σπίτι και την οικογένεια. Ίσως χρειαστεί να προσαρμοστείς σε μια αλλαγή ή να διαχειριστείς μια ξαφνική ανάγκη που προκύπτει. Παράλληλα όμως, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό σε βοηθά να χαλαρώσεις και να βρεις συναισθηματική ισορροπία μέσα από μια όμορφη προσωπική στιγμή.

AstroTip: Διατήρησε την ψυχραιμία σου σε μικρές ανατροπές.

Δίδυμοι – Μέρα επικοινωνίας και έντονων ρυθμών

Από το πρωί κιόλας η ημέρα σε βάζει σε έντονους ρυθμούς, αγαπητέ μου Δίδυμε. Η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τις μετακινήσεις, τις συναντήσεις και τις συζητήσεις σου, όμως το τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που είχες οργανώσει. Παρά τις ανατροπές, η διάθεσή σου παραμένει κοινωνική και θέλεις να δεις φίλους ή να μοιραστείς ιδέες. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό ενισχύει την κοινωνική σου ζωή και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη συνάντηση μέσα στην ημέρα.

AstroTip: Διατήρησε ευελιξία στο πρόγραμμα σου.

Καρκίνος – Μέρα εξόδων και απολαύσεων

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται σήμερα περισσότερο σε οικονομικά ζητήματα, αγαπητέ μου Καρκίνε. Η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των χρημάτων και μπορεί να σε οδηγήσει σε αγορές ή έξοδα που σχετίζονται με την καλοπέραση και την ψυχαγωγία. Το τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει ξαφνικές επιθυμίες για αγορές ή μια απρόβλεπτη δαπάνη που αλλάζει τον οικονομικό σου προγραμματισμό. Παρόλα αυτά, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό μπορεί να φέρει μια ευχάριστη εξέλιξη σε επαγγελματικό επίπεδο ή μια μικρή ικανοποίηση που σε ανεβάζει ψυχολογικά.

AstroTip: Διατήρησε την ισορροπία ανάμεσα σε απόλαυση και μέτρο.

Λέων – Μέρα έντασης αλλά και προσωπικής λάμψης

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου σήμερα, αγαπητέ μου Λέοντα, η διάθεσή σου είναι έντονη και γεμάτη ενέργεια. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε επαγγελματικά σχέδια ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη που σε αναγκάζει να προσαρμοστείς γρήγορα. Παρά την ένταση, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό λειτουργεί υποστηρικτικά και φέρνει ευχάριστες στιγμές, φλερτ ή μια όμορφη εμπειρία που σου δίνει χαρά. Η ημέρα έχει δυναμισμό αλλά και ευκαιρίες για διασκέδαση.

AstroTip: Προσπάθησε να συγκρατήσεις την τόλμη και την υπερβολή!

Παρθένος – Μέρα εσωτερικών σκέψεων

Η Κυριακή αυτή σε βρίσκει πιο σκεπτικό και εσωστρεφή, αγαπητέ μου Παρθένε. Η Σελήνη στο Λέοντα σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω από τη δράση και να δεις πιο καθαρά κάποια ζητήματα που σε απασχολούν. Το τετράγωνο της με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική σκέψη, μια πληροφορία ή μια αλλαγή σχεδίων που σε κάνει να επανεξετάσεις κάτι που θεωρούσες δεδομένο. Παράλληλα, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό σε βοηθά να βρεις συναισθηματική ισορροπία και να νιώσεις μεγαλύτερη κατανόηση μέσα σε μια σχέση.

AstroTip: Μερικές απαντήσεις έρχονται μέσα από την ηρεμία.

Ζυγός – Μέρα κοινωνικής κινητικότητας

Η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, αγαπητέ μου Ζυγέ. Η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου κύκλο και μπορεί να φέρει μια πρόσκληση, μια έξοδο ή μια συνάντηση που σου φτιάχνει τη διάθεση. Ωστόσο το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο σε παρασύρει και σε οικονομικά έξοδα ή σε στρες για τις οφειλές σου. Παρά τις ανατροπές, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό ενισχύει τις σχέσεις σου και φέρνει όμορφες στιγμές στα αισθηματικά.

AstroTip: Απόλαυσε τις συναντήσεις χωρίς προσδοκίες.

Σκορπιός – Μέρα έντονων επαγγελματικών εξελίξεων

Η Κυριακή αυτή φέρνει αρκετή κινητικότητα στα επαγγελματικά σου, αγαπητέ μου Σκορπιέ. Η Σελήνη στο Λέοντα φωτίζει τον τομέα της καριέρας και των στόχων σου, όμως το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή σε μια συνεργασία ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό σχέδιο. Ίσως χρειαστεί να προσαρμοστείς γρήγορα σε νέα δεδομένα. Παράλληλα όμως, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας και της δουλειάς.

AstroTip: Κράτησε ευελιξία στις αποφάσεις σου.

Τοξότης – Μέρα αλλαγών στα σχέδια

Τα άστρα για σήμερα Κυριακή ενισχύουν έντονα την ανάγκη σου για κίνηση και νέες εμπειρίες, αγαπητέ μου Τοξότη. Η Σελήνη στο Λέοντα σε ωθεί να οργανώσεις μια έξοδο, μια μικρή απόδραση ή μια δραστηριότητα που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Ωστόσο το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα ή μια απρόβλεπτη υποχρέωση που ανατρέπει τα σχέδια της ημέρας. Παρά την αναστάτωση, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό ενισχύει τη διάθεση για φλερτ, χαρά και δημιουργικότητα.

AstroTip: Δες τις αλλαγές σαν ευκαιρίες.

Αιγόκερως – Μέρα συναισθηματικών ανατροπών

Το Σαββατοκύριακο αυτό μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με έντονα συναισθήματα, αγαπητέ μου Αιγόκερε. Η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των βαθύτερων δεσμών και των οικονομικών υποθέσεων που μοιράζεσαι με άλλους. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική αντίδραση ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη σε μια σχέση ή σε ένα οικονομικό θέμα. Παράλληλα όμως, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό σε βοηθά να βρεις συναισθηματική στήριξη μέσα από ένα αγαπημένο πρόσωπο!

AstroTip: Μίλησε ανοιχτά για όσα νιώθεις.

Υδροχόος – Μέρα έντονων σχέσεων

Η προσοχή σου στρέφεται σήμερα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, αγαπητέ μου Υδροχόε. Η Σελήνη στο Λέοντα φέρνει συναντήσεις και συζητήσεις με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Το τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να δημιουργήσει μια ξαφνική ένταση ή μια αλλαγή σε ένα οικογενειακό ή προσωπικό θέμα που επηρεάζει τη διάθεσή σου. Παρόλα αυτά, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό ενισχύει την επικοινωνία και μπορεί να φέρει μια όμορφη συζήτηση που αποκαθιστά την ισορροπία.

AstroTip: Η καλή επικοινωνία λύνει πολλά.

Ιχθύες – Μέρα αλλαγών στην καθημερινότητα

Η Κυριακή αυτή σε καλεί να δώσεις περισσότερη προσοχή στις πρακτικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας, αγαπητέ μου Ιχθύ. Η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί θέματα εργασίας, προγράμματος και μικρών υποχρεώσεων που χρειάζονται οργάνωση. Το τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα ή μια απρόβλεπτη μετακίνηση που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Παράλληλα όμως, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τον Κριό ενισχύει τον οικονομικό σου τομέα και μπορεί να φέρει μια μικρή ευχάριστη εξέλιξη.

AstroTip: Προσαρμόσου στις αλλαγές με ηρεμία.