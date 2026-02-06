Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πρόστιμο 100€ χωρίς εισιτήριο – Πότε πέφτει στο μισό και τι αλλάζει

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επιβολής και είσπραξης προστίμων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Στόχος των ρυθμίσεων είναι ο περιορισμός της εισιτηριοδιαφυγής, η ενίσχυση των ελέγχων και η προστασία των συγκοινωνιακών υποδομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Νέα σταθερά πρόστιμα για μη πληρωμή εισιτηρίου

Το νομοθετικό πλαίσιο καταργεί τον μέχρι σήμερα υπολογισμό του προστίμου ως πολλαπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου και εισάγει σταθερά ποσά. Το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο αυξάνεται στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο αλλά δεν διαθέτουν το απαραίτητο εισιτήριο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ένα σαφέστερο και πιο αυστηρό σύστημα κυρώσεων, ώστε να αποθαρρύνονται οι παραβάσεις.

Δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό

Το νομοσχέδιο προβλέπει και κίνητρο συμμόρφωσης για τους παραβάτες. Όσοι λάβουν πρόστιμο μπορούν να το μειώσουν κατά 50%, εφόσον προχωρήσουν μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Έτσι, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ για βασικό εισιτήριο και στα 25 ευρώ για μειωμένο, ενθαρρύνοντας τη συστηματική χρήση συνδρομητικών καρτών.

Βαριές κυρώσεις για βανδαλισμούς και επιθέσεις

Ιδιαίτερα αυστηρό γίνεται το πλαίσιο για περιπτώσεις φθορών σε λεωφορεία, συρμούς και σταθμούς ή για επιθέσεις κατά εργαζομένων των συγκοινωνιών. Οι χρηματικές κυρώσεις μπορεί να κυμανθούν από 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του φορέα που υπέστη τη ζημιά.

Είσπραξη μέσω Εφορίας και ενισχυμένοι έλεγχοι

Σε περίπτωση μη πληρωμής, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν συνδρομή αστυνομικού για την ταυτοποίηση παραβατών που αρνούνται να επιδείξουν στοιχεία, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο από προσωπικό των συγκοινωνιακών φορέων όσο και από εξουσιοδοτημένους ιδιώτες.

Οι νέες ρυθμίσεις βρίσκονται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν από την οριστική ψήφιση του νόμου. Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να ανακοινώσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος το επόμενο διάστημα.

Υπέρ και κατά των μέτρων

Στα θετικά των ρυθμίσεων καταγράφεται η προσπάθεια περιορισμού αυτών που δεν πληρώνουν εισιτήριο, η ενίσχυση της είσπραξης των προστίμων και η αυστηρότερη προστασία εργαζομένων και υποδομών. Από την άλλη πλευρά, επιφυλάξεις εκφράζονται για το ύψος των προστίμων, που θεωρείται υψηλό για ευάλωτες ομάδες, καθώς και για τη συμμετοχή ιδιωτών στους ελέγχους, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα εφαρμογής.