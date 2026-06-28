Μεσσηνία: Νεκρή φώκια εντοπίστηκε στ' ανοιχτά παραλίας της Δυτικής Μάνης

Μια νεκρή φώκια εντοπίστηκε από ψαράδες σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ακρογιάλι Δυτικής Μάνης στη Μεσσηνία.



Οι ψαράδες είδαν το θηλαστικό να επιπλέει στην επιφάνεια σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή, και ειδοποίησαν το Λιμενικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Messinialive.gr.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.



Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει γίνει αρκετές φορές αντιληπτό από κατοίκους και ψαράδες της περιοχής.