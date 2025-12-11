Μετά τα Χριστούγεννα η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για την αναθεώρηση

Υπομονή μερικών εβδομάδων θα πρέπει να κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του άρθρου 86, τείνοντας χείρα φιλίας και συνεννόησης.

Οι επίμαχες επιστολές θα σταλούν μετά τα Χριστούγεννα, όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Ο Αη Βασίλης θα κάνει υπερωρίες, καθυστερώντας λιγάκι το ταξίδι της επιστροφής στο Ροβανιέμι.

Τέτοιο χουνέρι μόνο από την ελληνική Κεντροαριστερά θα το πέρναγε. Να μη ξεχνάμε όμως και αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός: «στη βράση κολλάει το σίδερο...».

