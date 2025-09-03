Μετά την Κυριακή ο νέος Γραμματέας της Κ.Ο. - Οι επικρατέστεροι

Short list με τους επικρατέστερους να διαδεχθούν τον εκλιπόντα, Απόστολο Βεσυρόπουλο, στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας έχει πλέον στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως προιδεάζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, οι σχετικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης…φαβορί εμφανίζονται οι Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Στύλιος και Ζωή Ράπτη.

Έμπειρα κομματικά στελέχη επισημαίνουν πως και οι τρεις προαναφερθέντες είναι έμπειροι βουλευτές και στέκονται ιδιαίτερα στην περίπτωση του κ. Χαρακόπουλου, η οποία εάν τελικώς προκριθεί θα έχει την αύρα του…πολιτικού ανοίγματος προς το καραμανλικό μπλοκ, καθώς ο βουλευτής Λάρισας δεν έχει αποφύγει συνειδητά την κριτική προς συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές.