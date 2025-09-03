Breaking news icon BREAKING
NEWS

«Ξύπνησε» η πόλη και μαζί της η κίνηση: Χάος σε Κηφισό, Λ. Αθηνών, Αττική Οδό

Γνώμες Πολιτική Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Μετά την Κυριακή ο νέος Γραμματέας της Κ.Ο. - Οι επικρατέστεροι

Eurokinissi
Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Short list με τους επικρατέστερους να διαδεχθούν τον εκλιπόντα, Απόστολο Βεσυρόπουλο, στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας έχει πλέον στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως προιδεάζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, οι σχετικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης…φαβορί εμφανίζονται οι Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Στύλιος και Ζωή Ράπτη.

Έμπειρα κομματικά στελέχη επισημαίνουν πως και οι τρεις προαναφερθέντες είναι έμπειροι βουλευτές και στέκονται ιδιαίτερα στην περίπτωση του κ. Χαρακόπουλου, η οποία εάν τελικώς προκριθεί θα έχει την αύρα του…πολιτικού ανοίγματος προς το καραμανλικό μπλοκ, καθώς ο βουλευτής Λάρισας δεν έχει αποφύγει συνειδητά την κριτική προς συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές.

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader