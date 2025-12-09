Μετά τις γιορτές o «Καραβίτης», συνεδριάζει η Κ.Ο.

Τα τελευταία 24ώρα της μάχης του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11 Δεκεμβρίου, η κρίσιμη συνεδρίαση του οργάνου, όπου αναμένεται να εκλεγεί ο νέος επικεφαλής - φαίνεται ότι μεταβάλλουν κατά τι το καλεντάρι των πολλών ενδοκυβερνητικών επαφών του Δεκεμβρίου.

Καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί διαθέσιμη ημερομηνία πριν από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων φαίνεται ότι μετατίθεται για την περίοδο μετά τις γιορτές. Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό, το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Η συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους βουλευτές του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα γίνει εκτός απροόπτου εν μέσω των δυναμικότερων αγροτικών κινητοποιήσεων των τελευταίων χρόνων. Εξάλλου, στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής επανασυσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει της Συνόδου των νεοεκλεγέντων προέδρων των ΔΕΕΠ ( πρώην ΝΟΔΕ ) το ερχόμενο Σάββατο, καθώς το κυβερνών κόμμα βρίσκεται επισήμως σε προσυνεδριακή περίοδο.