Μέτρα ΔΕΘ: Γκρινιάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίας, τους καθησυχάζει το Μαξίμου

Μπορεί γενικώς ο αντίκτυπος των μέτρων της ΔΕΘ να είναι θετικός, ωστόσο είναι πρακτικά αδύνατον να είναι άπαντες ευχαριστημένοι. Πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για την Ελλάδα που πάλεψε με τα θηρία των μνημονίων και τώρα άπαντες θέλουν «πίσω τα λεφτά τους».

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο γκρίνια από μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες ότι το μείγμα των κυβερνητικών μέτρων δεν τους αφορά άμεσα.

Ο αντίλογος από το Μέγαρο Μαξίμου κινείται σε δύο κατευθύνσεις, όπως πληροφορείται η στήλη: πρώτον, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι οι σημαντικές φοροαπαλλαγές για εκατομμύρια φορολογουμένους θα οδηγήσουν αναπότρεπτα σε τόνωση της κατανάλωσης και δεύτερον, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να..πρωταγωνιστήσουν στον επόμενο γύρο θετικών μέτρων, που εκτός απροόπτου τοποθετούνται την Άνοιξη του 2027, όταν και θα υπάρχει οριστική εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα του 2025.