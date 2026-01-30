Μετρό: Ανοίγουν ξανά τις νυχτερινές ώρες οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης»

Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.



Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τέθηκαν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες στο τμήμα αυτό θα ολοκληρώνονταν στις 19 Φεβρουαρίου. Τελικά, ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και πλέον από την Κυριακή θα ανοίγουν ξανά οι παραπάνω σταθμοί τις νυχτερινές ώρες.

Η αλλαγή στο ωράριο κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Ειδικότερα, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης», από Κυριακή έως Πέμπτη, κλείνουν σήμερα στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως ανανεωμένη εικόνα θα αποκτήσει ο σταθμός του μετρό στο Μοναστηράκι. καθώς μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, τον περασμένο μήνα, άνοιξε ο δρόμος για τις τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού επί της πλατείας Μοναστηρακίου.



Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, καθώς είναι ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1895, το 2003 έγιναν έργα εκσυγχρονισμού και ταυτόχρονα εγκαινιάστηκε ο σταθμός που εξυπηρετεί τη γραμμή 3 του μετρό.