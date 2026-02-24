Μετρό Αθήνας: Τι αλλάζει στα δρομολόγια της Γραμμής 2 λόγω έργων - Πώς θα κινούνται οι συρμοί
Αλλαγές στη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ φέρνουν τα έργα που εκτελούνται στη Γραμμή 2 του Μετρό, με αποτέλεσμα να κλείνουν νωρίτερα συγκεκριμένοι σταθμοί στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».
Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σταθμοί:
- Σύνταγμα (μόνο για τη Γραμμή 2)
- Ακρόπολη
- Συγγρού Φιξ
θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Μετρό Αθήνας (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).
Πώς θα κινούνται οι συρμοί
Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 Μετρό Αθήνας θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα:
- Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο
- Νέος Κόσμος – Ελληνικό
Τελευταία δρομολόγια
Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:
- 21:25 (Ανθούπολη)
- 21:37 (Πανεπιστήμιο)
- 21:40 (Σύνταγμα)
- 21:41 (Ακρόπολη)
- 21:43 (Συγγρού-Φιξ)
Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:
- 21:25 (Ελληνικό)
- 21:33 (Άγιος Δημήτριος)
- 21:37 (Νέος Κόσμος)
- 21:39 (Συγγρού-Φιξ)
- 21:41 (Ακρόπολη)
- 21:43 (Σύνταγμα)
Έρχεται η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15, η οποία θα λειτουργεί Κυριακή έως Πέμπτη από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
Στάσεις Χ15
Κατεύθυνση Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης:
- Πανεπιστήμιο
- Σύνταγμα (νέα προσωρινή)
- Ακρόπολη
- Φιξ (νέα προσωρινή)
- Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)
- Αγ. Ιωάννης
Κατεύθυνση Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:
- Αγ. Ιωάννης
- Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)
- Φιξ
- Ακρόπολη
- Σύνταγμα
- Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση – νέα προσωρινή)
Η ΣΤΑΣΥ ζητεί την κατανόηση των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων, τα οποία – όπως τονίζεται – θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.