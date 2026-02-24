Ελλάδα Αττικό Μετρό μετρό Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Λεωφορεία ΣΤΑΣΥ

Μετρό Αθήνας: Τι αλλάζει στα δρομολόγια της Γραμμής 2 λόγω έργων - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 Μετρό Αθήνας θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα: Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο, Νέος Κόσμος – Ελληνικό.

Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Αλλαγές στη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ φέρνουν τα έργα που εκτελούνται στη Γραμμή 2 του Μετρό, με αποτέλεσμα να κλείνουν νωρίτερα συγκεκριμένοι σταθμοί στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σταθμοί:

  • Σύνταγμα (μόνο για τη Γραμμή 2)
  • Ακρόπολη
  • Συγγρού Φιξ

θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Μετρό Αθήνας (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 Μετρό Αθήνας θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα:

  • Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο
  • Νέος Κόσμος – Ελληνικό

Τελευταία δρομολόγια

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

  • 21:25 (Ανθούπολη)
  • 21:37 (Πανεπιστήμιο)
  • 21:40 (Σύνταγμα)
  • 21:41 (Ακρόπολη)
  • 21:43 (Συγγρού-Φιξ)

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

  • 21:25 (Ελληνικό)
  • 21:33 (Άγιος Δημήτριος)
  • 21:37 (Νέος Κόσμος)
  • 21:39 (Συγγρού-Φιξ)
  • 21:41 (Ακρόπολη)
  • 21:43 (Σύνταγμα)

Έρχεται η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15, η οποία θα λειτουργεί Κυριακή έως Πέμπτη από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στάσεις Χ15

Κατεύθυνση Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης:

  • Πανεπιστήμιο
  • Σύνταγμα (νέα προσωρινή)
  • Ακρόπολη
  • Φιξ (νέα προσωρινή)
  • Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)
  • Αγ. Ιωάννης

Κατεύθυνση Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:

  • Αγ. Ιωάννης
  • Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)
  • Φιξ
  • Ακρόπολη
  • Σύνταγμα
  • Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση – νέα προσωρινή)

Η ΣΤΑΣΥ ζητεί την κατανόηση των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων, τα οποία – όπως τονίζεται – θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

