Μετρό Αθήνας: Τι αλλάζει στα δρομολόγια της Γραμμής 2 λόγω έργων - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Αλλαγές στη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ φέρνουν τα έργα που εκτελούνται στη Γραμμή 2 του Μετρό, με αποτέλεσμα να κλείνουν νωρίτερα συγκεκριμένοι σταθμοί στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σταθμοί:

Σύνταγμα (μόνο για τη Γραμμή 2)

Ακρόπολη

Συγγρού Φιξ

θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Μετρό Αθήνας (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 Μετρό Αθήνας θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα:

Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο

Νέος Κόσμος – Ελληνικό

Τελευταία δρομολόγια

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

21:25 (Ανθούπολη)

21:37 (Πανεπιστήμιο)

21:40 (Σύνταγμα)

21:41 (Ακρόπολη)

21:43 (Συγγρού-Φιξ)

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

21:25 (Ελληνικό)

21:33 (Άγιος Δημήτριος)

21:37 (Νέος Κόσμος)

21:39 (Συγγρού-Φιξ)

21:41 (Ακρόπολη)

21:43 (Σύνταγμα)

Έρχεται η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15, η οποία θα λειτουργεί Κυριακή έως Πέμπτη από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στάσεις Χ15

Κατεύθυνση Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης:

Πανεπιστήμιο

Σύνταγμα (νέα προσωρινή)

Ακρόπολη

Φιξ (νέα προσωρινή)

Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)

Αγ. Ιωάννης

Κατεύθυνση Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:

Αγ. Ιωάννης

Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή)

Φιξ

Ακρόπολη

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση – νέα προσωρινή)

Η ΣΤΑΣΥ ζητεί την κατανόηση των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων, τα οποία – όπως τονίζεται – θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.