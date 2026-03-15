Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα από σήμερα 4 κεντρικοί σταθμοί της Γραμμής 2

Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε ισχύ από σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου στη Γραμμή 2 του Μετρό, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο δίκτυο της Αθήνας.



Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν το τμήμα Ομόνοια-Ακρόπολη, με αποτέλεσμα τέσσερις κεντρικοί σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό να κλείνουν νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από σήμερα Κυριακή έως και την ερχόμενη Πέμπτη 23 Μαρτίου, οι σταθμοί Ομόνοια (Γραμμή 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (Γραμμή 2) και Ακρόπολη θα κλείνουν νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 21:40.

Όσων αφορά τους σταθμούς Σύνταγμα και Ομόνοια θα λειτουργούν κανονικά για την γραμμή 3 και την γραμμή 1 αντίστοιχα



Κατά τις ώρες των εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται μόνο στα τμήματα Ανθούπολη–Μεταξουργείο και Ελληνικό–Συγγρού Φιξ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των τελευταίων συρμών πριν από το κλείσιμο των σταθμών, με αναχωρήσεις από Ανθούπολη στις 21:25 και από Ελληνικό στις 21:20.



Για την εξυπηρέτηση, τώρα του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο–Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ16, η οποία θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, με στάσεις σε Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ.



Η ΣΤΑΣΥ, κλείνοντας επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις, αν και προκαλούν αναστάτωση στους επιβάτες, είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία του Μετρό.