Μη μας «φάνε» οι πολλές ευγένειες με τους Τούρκους

Προς στιγμήν σύγχυση προκλήθηκε χθες το πρωί, όταν ανακοινώθηκε η αιφνίδια διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο.

Και αυτό γιατί τόσο το timing με το τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις να ετοιμάζει την έξοδο του στο Αιγαίο, όσο και αντικρουόμενες διαρροές διευκόλυναν το συνειρμό ότι η στρατιωτική άσκηση ήλθε ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Άγκυρας.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ στηνόταν ένα σκηνικό έντασης στο Αιγαίο ο πρωθυπουργός επεσήμανε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ότι πρέπει να καταστεί απολύτως ευκρινές ότι η εν λόγω άσκηση δε συνδέεται κατ ουδένα τρόπο με το Πίρι Ρέις, άποψη με την οποία συντάχθηκε και ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που ξεκαθάρισε πως η στρατιωτική άσκηση εντάσσεται στη λογική των αιφνιδιαστικών ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως παρατηρούσε υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμούν παραμονές μιας πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη να προκληθεί ένα σκηνικό τεχνητής και εν πολλοίς αχρείαστης έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ιδίως σε μία περίοδο, που τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή βρίσκονται σε φάση όξυνσης.

Από την άλλη βέβαια, η ιστορία - παλαιότερη και νεότερη - έχει αποδείξει ότι η Άγκυρα δεν πολυκαταλαβαίνει από διπλωματικό savoir vivre. Μη μας «φάνε» δηλαδή και οι πολλές ευγένειες με τους γείτονες.