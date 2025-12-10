«Μια αγκαλιά αγάπης που μαζεύτηκε μόνο για μένα»: Συγκλονίζει με νέο μήνυμα η Άννα Κανδαράκη

Από την πρώτη στιγμή που αποκάλυψε τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο, η Άννα Κανδαράκη συγκίνησε με τη δύναμη της ψυχής της. Η γνωστή κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, με μια νέα συγκλονιστική ανάρτηση θέλησε να ευχαριστήσει τους ακόλουθούς της για την αγάπη που έχει εισπράξει τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή τις ευχές που δέχθηκε για την ονομαστική της εορτή.

Στην ανάρτησή της, η Άννα Κανδαράκη στέκεται στη δύναμη που δίνει η αγάπη στους ανθρώπους που μάχονται για την υγεία τους και δίνει το σύνθημα για ένα φωτεινό αύριο, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει πιο δυνατή και πιο γεμάτη από την απέραντη αγάπη, την οποία δέχθηκε.

Η ανάρτηση της Άννας Κανδαράκη:



«Μια διαφορετική γιορτή.



Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά.



Μητρικές.



Με κουβέντες καρδιάς:



«Τόσα χρόνια μας φροντίζετε εσείς τώρα είναι η σειρά μας»…



Με προσευχές και συγκίνηση.



Σα να μαζεύεστε όλοι μια αγκαλιά μόνο για μένα.



Ξέρω σα να ζηλεύετε λίγο…



ποιος άλλωστε είχε τόση αγάπη μαζεμένη μόνο για κείνον;



Και γω μια κοιτώ ψηλά μ ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά..



Με ντροπή, με ταπεινότητα



να αξίζω αραγε τόση αγάπη;



Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά.



Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο.



Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά.



Προχωράμε».