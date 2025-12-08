Ματίνα Παγώνη για Άννα Κανδαράκη: Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και δίνει μεγάλη δύναμη στους ασθενείς

Με πολύ θερμά λόγια μίλησε η Ματίνα Παγώνη για την Άννα Κανδαράκη, η οποία με βίντεο που ανήρτησε συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Αναφέρθηκε στη δύναμη της κλινικής ψυχολόγου - ψυχοθεραπεύτριας και την έμπνευση που δίνει σε ανθρώπους που νοσούν. «Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος η Άννα. Γνώριζα την ιστορία της. Πάλευε και συγχρόνως δούλευε. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις τις θεραπείες για αυτή τη νόσο με την εργασία. Το ότι βγήκε να κάνει αυτή την εξομολόγηση θέλει δύναμη. Δεν είναι εύκολο», ανέφερε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στον ΣΚΑΪ.

«Δίνει πολύ μεγάλη δύναμη σε ασθενείς που βιώνουν αυτή τη νόσο τώρα να ακούν από ανθρώπους που το έχουν περάσει ότι το ξεπέρασαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη παίρνουν», πρόσθεσε.