Μία εβδομάδα με το ηλεκτρικό Renault 5 (E-Tech)

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα μέτρα για να καταλάβω ότι το νέο Renault 5 Renault 5 E-Tech 150 Comfort Range (όπως είναι το πλήρες όνομά του), δεν είναι ένα ακόμα μικρομεσαίο ηλεκτρικό. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο – όχι για να μείνεις στο παρελθόν, αλλά για να «κλέψεις» συστατικά και ζήσεις ξανά όμορφες στιγμές στο παρόν. Πενήντα και κάτι (μάλλον και τρία) χρόνια μετά το πρώτο «πεντάρι», η Renault κατάφερε κάτι δύσκολο: Να ξυπνήσει μνήμες χωρίς να κάνει άμεσα μία αναδρομή στο παρελθόν.

Το βλέπεις και χαμογελάς. Κάτω από τα τέσσερα μέτρα, αλλά με φαρδύ πάτημα και δυναμική παρουσία, το «5άρι» είναι ένα κομμάτι ρετρό κουλτούρας μεταφρασμένο στη γλώσσα του σήμερα. Η «ψεύτικη» εισαγωγή αέρα στο καπό, τώρα δείχνει την πρόοδο της φόρτισης με τον αριθμό 5 να φωτίζεται, είναι μια λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις – απλώς την απολαμβάνεις. Όπως και το «κλείσιμο ματιού» των LED προβολέων όταν πλησιάζεις. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που σε «δένουν» με το αυτοκίνητο και σε κάνουν να το νιώσεις δικό σου πριν μπεις να οδηγήσεις.

Ένα ρετρό «παιχνίδι» με ψυχή

Η Renault δεν προσπάθησε απλώς να αντιγράψει το παρελθόν. Το αναδημιούργησε. Φαρδιά φτερά, τετραγωνισμένα φανάρια, κάθετα πίσω φώτα, κρυφές χειρολαβές, ένα σχήμα που θυμίζει περισσότερο concept car παρά μικρό ηλεκτρικό πόλης. Στην πραγματικότητα, είναι μάλλον η καλύτερη αναβίωση ανάμεσα στα… Back to the future μοντέλα (MINI, Fiat 600). Και δεν είναι μόνο το σχήμα.

Το Renault 5 E-Tech είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AmpR Small της Ampere, σχεδιασμένη αποκλειστικά για μικρά ηλεκτρικά. Ελαφριά, στιβαρή, με μπαταρία 52 kWh χαμηλά τοποθετημένη στο δάπεδο – θεμέλιο για τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα/ αίσθημα που μου άφησε. Μία ευχάριστη ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Στο εσωτερικό, το ίδιο πνεύμα

Το εσωτερικό του 5αριού συνεχίζει την ιστορία. Η ρετρό αισθητική συναντά την τεχνολογία: Ταμπλό με διπλές ραφές, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25”, μεγάλη οθόνη αφής 10,1” και το πλήρως ενσωματωμένο λογισμικό Google που κάνει τη χρήση παιχνιδάκι. Όλα είναι εκεί – Play Store, Google Maps, ακόμα και ο ψηφιακός βοηθός Reno, που απαντάει με τη βοήθεια του ChatGPT και σε αποχαιρετά όταν κλείνεις το αυτοκίνητο.

Τα καθίσματα παραπέμπουν απευθείας στο θρυλικό R5 Turbo, με άριστη πλευρική στήριξη και μαλακή πλάτη. Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, το τιμόνι σφιχτό και εργονομικό, οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό μια ευχάριστη έκπληξη σε μια εποχή υπερβολικού συγκεντρωτισμού στις οθόνες αφής. Το φινίρισμα είναι πολύ καλό, με βιώσιμα υλικά που δείχνουν ποιοτικά και μοντέρνα.

Υπάρχουν όμως και μικρές αδυναμίες. Το πίσω κάθισμα είναι στενό, ειδικά για τρεις επιβάτες, και ο χώρος για τα γόνατα οριακά επαρκής. Ο χώρος αποσκευών των 326 λίτρων είναι πρακτικός, χάρη και στο διπλό πάτωμα που κρύβει 49 λίτρα για τα καλώδια φόρτισης – μια έξυπνη λύση, αν και το σκαλοπάτι φόρτωσης είναι κάπως ψηλό.

Οικολογικό και «ζωντανό» σύνολο

Κάτω από το καπό, βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 150 ίππων και 245 Nm ροπής, χωρίς μόνιμους μαγνήτες ή σπάνιες γαίες. Οικολογικά πιο “καθαρός”, αλλά κυρίως με μια φυσική, γραμμική απόδοση που σε εκπλήσσει. Η επιτάχυνση είναι άμεση, αθόρυβη, με αυτή τη γνώριμη αίσθηση ροής που μόνο τα καλά ηλεκτρικά προσφέρουν.

Στην πόλη, η κατανάλωση αγγίζει τα 13,3 kWh/100 χλμ., που μεταφράζονται σε σχεδόν 450 χλμ. αυτονομίας με οδήγηση ρεαλιστική, όχι οικονομίας. Σε μεικτές συνθήκες είδα γύρω στα 15 kWh/100 χλμ., που σημαίνει πραγματική αυτονομία περίπου 370 χλμ.. Στο ταξίδι, βέβαια, με σταθερή ταχύτητα 120 χλμ./ώρα, η κατανάλωση ανεβαίνει στα 19,6 kWh/100 χλμ., μειώνοντας την αυτονομία κοντά στα 260 χλμ. – νούμερο τίμιο για το μέγεθος και την ισχύ. Η φόρτιση; Από 15% ως 80% σε 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή 100 kW, ή 4,5 ώρες σε wallbox 11 kW. Απλή, χωρίς άγχος.

Στο δρόμο: Εκεί που σε κερδίζει

Η... μαγεία όμως του Renault 5 δεν βρίσκεται στους αριθμούς, αλλά στο πώς σε κάνει να νιώθεις πίσω από το τιμόνι. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, καταλαβαίνεις πως δεν είναι απλώς ευκολοδήγητο – είναι απολαυστικό.

Το πλαίσιο είναι στιβαρό, η ανάρτηση πίσω πολλαπλών συνδέσμων δουλεύει σαν να προέρχεται από κατηγορία μεγαλύτερη και η ποιότητα κύλισης θυμίζει premium hatchback. Το αυτοκίνητο κινείται πάνω στην άσφαλτο με τρόπο που λίγα ηλεκτρικά μικρά μπορούν να πετύχουν. Κάθε ανωμαλία απορροφάται μαλούε στωικότητα, κάθε στροφή αντιμετωπίζεται με αυτοπεποίθηση.

Η αίσθηση στο τιμόνι είναι ακριβής και γεμάτη βάρος. Δεν είναι τεχνητό – αντιθέτως, σου μεταφέρει ό,τι χρειάζεσαι χωρίς υπερβολές. Η έντονη επαναφορά του χαρίζει σπορτίφ διάθεση, ενώ ο κύκλος στροφής 10,3 μέτρων το κάνει παιχνιδάκι στην πόλη. Το Renault 5 δεν είναι ένα αποστειρωμένο ηλεκτρικό – είναι ζωντανό, με προσωπικότητα.



Σε γρήγορες διαδρομές, το χαμηλό κέντρο βάρους λόγω της μπαταρίας στο πάτωμα βοηθάει να κρατά γραμμή χωρίς κλίσεις. Το τιμόνι “μιλάει”, το πλαίσιο συμμετέχει, και το αυτοκίνητο σε αφήνει να παίξεις – όχι να το παλέψεις. Αν το παρακάνεις στην έξοδο της στροφής, μια μικρή, προοδευτική υποστροφή σε επαναφέρει στη λογική. Τα ηλεκτρονικά δουλεύουν διακριτικά, χωρίς να σκοτώνουν τη χαρά της οδήγησης.



Τα φρένα brake-by-wire χρειάζονται λίγη συνήθεια στην αρχή, όμως γρήγορα εκτιμάς τη δύναμή τους. Και ναι, η αίσθηση δεν έχει “κενό” όπως σε άλλα ηλεκτρικά. Μόλις τα συνηθίσεις, νιώθεις απόλυτο έλεγχο.

Η άνεση είναι ίσως το μεγαλύτερο ατού του. Σε καθημερινές διαδρομές, το Renault 5 κυλά αθόρυβα, με μια σχεδόν “upper class” αίσθηση, λες και τοποθετήθηκε κατά λάθος στην κατηγορία των μικρών. Δεν τρίζει, δεν κουράζει, δεν προσποιείται. Και το σημαντικότερο; Σε κάνει να χαμογελάς – κάτι σπάνιο στα ηλεκτρικά.

Η ουσία πίσω από τη νοσταλγία

Το Renault 5 E-Tech 150 Comfort Range δεν είναι απλώς μια “ρετρό” αναβίωση. Είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κυρίως ευχάριστο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα – απλώς σε πείθει οδηγώντας το.

Ναι, θα ήθελα λίγο περισσότερους χώρους πίσω, και λίγο χαμηλότερη κατανάλωση στο ταξίδι. Αλλά όλα αυτά ξεχνιούνται όταν βγεις στην επόμενη στροφή και νιώσεις το μικρό γαλλικό να “χορεύει” ελαφρά, με αυτό το παιχνιδιάρικο DNA που νόμιζες ότι χάθηκε στην εποχή των μπαταριών.



Στο τέλος της εβδομάδας, καθώς το παρέδιδα, έμεινα για λίγα δευτερόλεπτα να κοιτάζω τον φωτεινό αριθμό “5” στο καπό να αναβοσβήνει απαλά. Ήταν σαν να μου έκλεινε εκείνο το τελευταίο “μάτι” – όχι αποχαιρετισμού, αλλά υπόσχεσης. Ότι το μέλλον της οδήγησης, ίσως τελικά, δεν είναι τόσο άψυχο όσο φοβόμασταν.