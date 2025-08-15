Μία εβδομάδα με το Υβριδικό Renault Symbioz των 145 ίππων

Όταν πρωτοείδα το νέο Renault Symbioz, κατάλαβα ότι δεν ήταν απλά «άλλο ένα SUV». Σχεδιαστικά... κάθεται ακριβώς ανάμεσα στο μικρότερο Captur και το μεγαλύτερο Austral. Είναι όσο πρέπει κομπάκτ για να μην παιδεύεσαι να το παρκάρεις στην πόλη, αλλά αρκετά ευρύχωρο για οικογένεια και αποσκευές. Κι όλα αυτά με ένα full υβριδικό σύστημα E-Tech 145 ίππων που υπόσχεται — και παραδίδει — χαμηλή κατανάλωση.

Εσωτερικό: Άνεση και πρακτικότητα σε κάθε εκατοστό

Μπαίνοντας μέσα, η πρώτη εντύπωση είναι πως το Symbioz έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που ζουν με το αυτοκίνητό τους καθημερινά. Δεν είναι τεράστιο εξωτερικά (4,41 μέτρα μήκος), αλλά εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε εκατοστό στο εσωτερικό. Το πίσω κάθισμα συρόμενο πάνω σε 16 εκατοστά διαδρομής είναι σωτήριο σε κάποιες καταστάσεις.

Το πάτωμα του χώρου αποσκευών είναι επίπεδο και έχει διπλό ράφι

Αν θέλω περισσότερο χώρο για τα γόνατα, το τραβάω πίσω και έχω 20+ πόντους αέρα. Αν χρειάζομαι χώρο για τις βαλίτσες, το πάω μπροστά και το πορτμπαγκάζ μεγαλώνει από 492 λίτρα μέχρι 624 λίτρα. Κι αν ρίξω πλήρως τα καθίσματα, φτάνει τα 1.582 λίτρα – αρκετά για να μετακομίσω μισό σπίτι.

Μου άρεσε που το πάτωμα είναι επίπεδο (οπότε τα πράγματα μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα) ενώ έχει διπλό ράφι (στις μεσαίες εκδόσεις και πάνω). Επίσης, υπάρχει ηλεκτρική πόρτα με hands-free λειτουργία: περνάω το πόδι κάτω από τον προφυλακτήρα και ανοίγει μόνη της. Μέσα στην καμπίνα βρίσκω 24,7 λίτρα αποθηκευτικών χώρων για μικροπράγματα, θύρες USB-C μπρος-πίσω και ασύρματη φόρτιση για το κινητό.

Η Google φροντίζει για όλα

Το ταμπλό έχει την κάθετη οθόνη αφής 10,4” με το σύστημα OpenR Link, πλήρως συνδεδεμένο με Google Maps, Assistant και πολλές εφαρμογές. Όλα είναι απλά στη χρήση, σαν να δουλεύω smartphone.

Η λειτουργία MULTI-SENSE μου επιτρέπει να αλλάζω τον φωτισμό και την αίσθηση του τιμονιού, προσαρμόζοντας την ατμόσφαιρα όπως θέλω. Επιπλέον η Renault φρόντισε κάποιες λειτουργίες (όπως του κλιματισμού και του ηχοσυστήματος) να τις χειρίζομαι με ξεχωριστούς διακόπτες εκτός οθόνης οπότε κέρδίζει σε εργονομία.

Οδική συμπεριφορά: Ήσυχο στην πόλη, σταθερό και οικονομικό στο ταξίδι

Οδηγώντας το Symbioz, νιώθω αμέσως ότι είναι φτιαγμένο για άνεση. Το κάθισμα του οδηγού στηρίζει σωστά και η εργονομία είναι υποδειγματική — όλα πέφτουν εύκολα στο χέρι. Στην πόλη, η ανάρτηση καταπίνει τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες των δρόμων ενώ στην εθνική παραμένει ήσυχο και σταθερό ακόμα και με ταχύτητες πάνω από τα 120 χλμ./ώρα.

Στις στροφές, εκπλήσσει ευχάριστα. Δεν είναι σπορ αυτοκίνητο, αλλά το πλαίσιο είναι ποιοτικό και η ανάρτηση ελέγχει καλά τις κλίσεις. Με ήπιο ρυθμό, αλλάζω κατεύθυνση χωρίς κόπο και χωρίς να τρομάζω τους επιβάτες. Αν πιέσω περισσότερο, εμφανίζεται λίγη υποστροφή — φυσιολογικό για SUV με λάστιχα χαμηλής αντίστασης κύλισης. Το τιμόνι είναι ευχάριστο και ακριβές, αν και όχι γεμάτο αίσθηση.

Το κιβώτιο είναι το γνωστό multimode της Renault. Στην καθημερινή οδήγηση, είναι ομαλό και συνεργάζεται αρμονικά με τον κινητήρα. Μόνο αν πατήσω τέρμα το γκάζι, αργεί λίγο να αντιδράσει, χωρίς να μου αφαιρεί την αίσθηση ασφάλειας.

Στην πόλη, η ανάρτηση καταπίνει τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες των δρόμων

Οικονομία: Το δυνατό χαρτί του

Εδώ το Symbioz πραγματικά ξεχωρίζει. Το υβριδικό σύστημα E-Tech συνδυάζει έναν 1.6 βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και μικρή μπαταρία 1,2 kWh. Στην πόλη κινείται για μεγάλα διαστήματα μόνο με ρεύμα, χωρίς να χρειάζεται να το φορτίζω. Σε ήπια χρήση, βλέπω κατανάλωση 4,5–5,1 λτ./100 χλμ. Μέσα στην Αθήνα, με αρκετή κίνηση, έπιασα ακόμα και 4,2 λτ./100 χλμ., με πάνω από το 70% της διαδρομής σε ηλεκτρική λειτουργία.

Στον αυτοκινητόδρομο, με ταχύτητα πάνω από τα 120 χλμ/ώρα η κατανάλωση ανεβαίνει λίγο, αλλά παραμένει οριακά κάτω από 6,0 λτ./100 χλμ. Σε σχέση με ένα συμβατικό SUV βενζίνης, η διαφορά στα έξοδα καυσίμου είναι αισθητή.

Η συνολική εικόνα

Με λίγα λόγια, το Renault Symbioz (από 28.900€) είναι το χρυσό μέσο για όποιον θέλει SUV με οικογενειακή άνεση αλλά όχι τεράστιες διαστάσεις. Ο εσωτερικός χώρος και η πρακτικότητα είναι μεγάλα ατού, η οδική συμπεριφορά ισορροπημένη και η οικονομία καυσίμου εξαιρετική.

Δεν είναι φτιαγμένο για όσους ψάχνουν συγκινήσεις από τον κινητήρα — εδώ ο στόχος είναι η άνεση, η ησυχία και το χαμηλό κόστος χρήσης. Και σε αυτό, το Symbioz παίρνει άριστα.

Αν λοιπόν ένα Captur σού φαίνεται μικρό για τις ανάγκες σου, αλλά δεν θέλεις να πας σε κάτι μεγαλύτερο και ακριβό όπως το Austral, το Symbioz είναι η ιδανική μέση λύση. Ένα αυτοκίνητο που σε βάζει να το ζήσεις καθημερινά, χωρίς να το σκέφτεσαι κάθε φορά που πας στο βενζινάδικο.