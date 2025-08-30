Μία εβδομάδα με το Lynk & Co 02

Πέρασα μια ολόκληρη εβδομάδα παρέα με το Lynk & Co 02, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας. Πατάει στην πλατφόρμα SEA της Geely – την ίδια που χρησιμοποιούν τα Volvo EX40, smart #3 και Zeekr X – αλλά έχει τον δικό του χαρακτήρα. Στην πράξη είναι ένα οικογενειακό SUV με μήκος 4,46 μ., κουπέ στυλ και εμφάνιση που τραβάει τα βλέμματα χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Σχεδίαση που ξεχωρίζει

Πρώτη εντύπωση; Η εμφάνιση. Το 02 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που σε κάνουν να γυρίσεις το κεφάλι. Μου άρεσαν τα λεπτά LED φώτα, η απουσία μάσκας και το καπό που κατεβαίνει έντονα προς τα εμπρός. Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι χωνευτές χειρολαβές δίνουν premium αίσθηση, ενώ πίσω η κουπέ γραμμή με την ενιαία LED μπάρα – που θυμίζει αεροτομή – δίνει το κάτι παραπάνω. Αν στόχος είναι να ξεχωρίσεις στον δρόμο, το 02 το καταφέρνει.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Μπαίνοντας μέσα, η πρώτη αίσθηση είναι μινιμαλιστική. Καθαρές γραμμές, υλικά ευχάριστα στην αφή (αρκετά από ανακυκλωμένα), και καλή συναρμογή. Το ταμπλό έχει αφρώδες υλικό στο πάνω μέρος, οι φυσικοί διακόπτες είναι ελάχιστοι, σχεδόν όλα γίνονται μέσω της κεντρικής οθόνης αφής 15,4 ιντσών. Έχει εξαιρετική ευκρίνεια, γρήγορη απόκριση και δεν σε μπερδεύει με το μενού.

Πίσω από το τιμόνι (flat top/bottom) υπάρχει δεύτερη οθόνη 10,2 ιντσών με δύο απτικούς διακόπτες τύπου videogame. Στην αρχή θέλει συνήθεια, αλλά μετά δουλεύουν άνετα. Η γυάλινη οροφή φωτίζει το εσωτερικό, ενώ οι πρακτικές λεπτομέρειες δεν λείπουν: Με αποθηκευτικό box μπροστά από το υποβραχιόνιο, θήκες και φυσικά μια μικρή «έκπληξη» στην έκδοση More – selfie camera στον καθρέφτη. Το highlight όμως για μένα ήταν το ηχοσύστημα Harman Kardon: δυνατός, καθαρός ήχος που πραγματικά απογειώνει το ταξίδι.

Χώροι

Στο πίσω κάθισμα κάθεσαι άνετα. Το μεταξόνιο των 2,755 μ. και το επίπεδο πάτωμα χωρίς τούνελ μετάδοσης κάνουν τη διαφορά. Ο αέρας για τα κεφάλια είναι αρκετός, αν και το πλάτος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο – τρεις μεγαλόσωμοι πίσω στριμώχνονται. Το πορτμπαγκάζ είναι 410 λίτρα, κάτω από τον μέσο όρο για την κατηγορία. Ευτυχώς έχει πρακτικό σχήμα, ηλεκτρικό άνοιγμα και frunk 15 λίτρων για τα καλώδια.

Επιδόσεις και αυτονομία

Στους πίσω τροχούς βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας με 272 ίππους και 343 Nm. Η μπαταρία NMC έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 66 kWh. Η Lynk & Co υπόσχεται 445 χλμ. μέσης αυτονομίας στην έκδοση More με αντλία θερμότητας, ζάντες 20 ιντσών και ενεργή γρίλια.

Στην πράξη, η μέση κατανάλωση ήταν 17,3 kWh/100 χλμ. Στην πόλη έπεσε στα 14,7 kWh, ανεβάζοντας την αυτονομία γύρω στα 420 χλμ. Υπάρχουν τέσσερα προφίλ οδήγησης (Comfort, Sport, Eco, Individual) και λειτουργία one-pedal με ρυθμιζόμενη ένταση. Φυσικά, με το πρόγραμμα Sport και βαρύ πόδι, η αυτονομία πέφτει αισθητά.

Φόρτιση σε πόση ώρα;

Στην έκδοση Core, ο φορτιστής είναι 11 kW (7,5 ώρες πλήρη φόρτιση). Στην More, φτάνει τα 22 kW (4 ώρες). Η ταχυφόρτιση υποστηρίζει έως 150 kW, με αποτέλεσμα 10-80% σε περίπου μισή ώρα. Ανταγωνιστικά νούμερα που σε κάνουν να νιώθεις σιγουριά στα ταξίδια.

Πως είναι στο δρόμο

Εδώ εντυπωσιάστηκα. Η θέση οδήγησης είναι σωστή, το τιμόνι κάθεται τέλεια στα χέρια και η ορατότητα είναι καλή, ακόμα και πίσω όπου το τζάμι είναι μικρό. Με το γκάζι στο πάτωμα, οι 272 ίπποι κάνουν αισθητή την ταχύτητά τους χωρίς υστερίες, πάντα γραμμικά.

Στην πόλη το «02» κινείται εύκολα, παρά τον όχι τόσο μικρό κύκλο στροφής. Οι κάμερες 360 μοιρών βοηθούν στις μανούβρες. Στον ανοιχτό δρόμο είναι σταθερό και ήσυχο, ακόμα και με τις 20άρες ζάντες. Ο θόρυβος αέρα παραμένει χαμηλός στα 120-140 χλμ./ώρα.

Η ανάρτηση, αν και σφιχτή, «κρατάει καλά» τα 1.800 κιλά, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και δίνει ισορροπημένη συμπεριφορά. Το τιμόνι είναι ακριβές, αν και έχει τεχνητή αίσθηση ακόμα και στη Sport ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση εμπνέει εμπιστοσύνη. Τα φρένα επίσης ξεχωρίζουν για την αίσθηση και την αποτελεσματικότητά τους.

Εκδόσεις και τιμές

Στην Ελλάδα το 02 κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Core: η βασική αλλά πλούσια, στα 34.990€ με 21 συστήματα ασφάλειας/υποβοήθησης (η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου).

More: στα 38.990€, με σχεδόν τα πάντα στάνταρ: φορτιστή 22 kW (11 kW στη βασική), ήχο Harman Kardon 1,6 kW με 14 ηχεία, ζάντες 20 ιντσών και κάμερα 360° (η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου). Όλα τα αυτοκίνητα έχουν διχρωμία και γυάλινη πανοραμική οροφή χωρίς επιπλέον χρέωση. Η εγγύηση καλύπτει 4 χρόνια τα μηχανικά και 8 χρόνια την μπαταρία.

Συμπέρασμα

Μετά από μια εβδομάδα μαζί του, μπορώ να πω ότι το Lynk & Co 02 είναι μια πολύ δυνατή πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Έχει εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη, σωστές διαστάσεις, άνετους χώρους για επιβάτες, τεχνολογίες που συνήθως βρίσκεις σε ακριβότερα μοντέλα και τιμή ανταγωνιστική. Από την άλλη, ο χώρος αποσκευών είναι απλά ικανοποιητικός, ο κύκλος στροφής περιορισμένος και το δίκτυο της μάρκας στην Ελλάδα ακόμα μικρό.

Αν όμως το δεις σαν πακέτο – εμφάνιση, εξοπλισμός, αυτονομία και τιμή – το 02... βάζει δύσκολα σε πολύ πιο καθιερωμένα ονόματα της αγοράς.

