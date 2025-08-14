Eπέκταση του δικτύου της Lynk & Co στην Ελλάδα

Η Lynk & Co ανακοινώνει την επέκταση του δικτύου της στην Ελλάδα, το οποίο πλέον περιλαμβάνει επτά σημεία πώλησης και δώδεκα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, διασφαλίζοντας πλήρη πανελλαδική κάλυψη και ενισχυμένη υποστήριξη πελατών. Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει κορυφαίες λύσεις κινητικότητας, σε συνδυασμό με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με ένα στρατηγικά αναπτυγμένο δίκτυο που εκτείνεται από την Αθήνα έως όλες τις μεγάλες περιοχές της χώρας, η Lynk & Co προσφέρει πλέον απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες πωλήσεων και aftersales για όλους τους πελάτες της.

Δίκτυο Πωλήσεων Lynk & Co:

• Μαρούσι - Lynk & Co space Athens

• Αιγάλεω - PANTOPIKOS S.A.

• Iωάννινα - MAXX MOTORS AEBE

• Ηράκλειο (Κρήτη) - PapakaliatisGo

• Γέρακας - EKKA CARS S.A.

• Λάρισα - EVANGELOU E. SA

• Θεσσαλονίκη - GIANNIRIS S.A. / Πωλήσεις

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Lynk & Co:

• Αιγάλεω - PANTOPIKOS S.A.

• Άγιος Νικόλαος - PAPAKALIATIS S.A.

• Αμισιανά, Καβάλα - MAC MOTORS S.A.

• Iωάννινα - MAXX MOTORS AEBE

• Ηράκλειο - PAPAKALIATIS S.A.

• Γέρακας - EKKA CARS S.A.

• Κοζάνη - MAXX MOTORS AEBE

• Λάρισα - EVANGELOU E. SA

• Νέα Κηφισιά - PNT CARS

• Πάτρα - LAZANAS AUTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

• Θεσσαλονίκη - GIANNIRIS S.A. / Service

• Θεσσαλονίκη - I. and A. GIANNIRI S.A.

Ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Lynk & Co στην Ελλάδα είναι η μοναδική δυνατότητα ταχείας παράδοσης ανταλλακτικών. Η εταιρεία είναι η μόνη νέα μάρκα αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά που προσφέρει τόσο γρήγορη διανομή ανταλλακτικών, χάρη στο υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών που βρίσκεται στο Torslanda, Σουηδία. Το προηγμένο αυτό κέντρο logistics επιτρέπει στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα να παραλαμβάνουν ανταλλακτικά άμεσα, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους επισκευής και μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση των πελατών.

Ο συνδυασμός πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων, εκτεταμένου δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργείων και ταχύτατης διάθεσης ανταλλακτικών, καθιστά τη Lynk & Co σημείο αναφοράς στην εξυπηρέτηση πελατών ανάμεσα στις νέες μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

«Το όραμά μας είναι να συνδυάζουμε τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία με μια εμπειρία ιδιοκτησίας που ξεπερνά τις προσδοκίες.Με την επέκταση του δικτύου πωλήσεων και συνεργείων μας και με τη στήριξη του ευρωπαϊκού κέντρου ανταλλακτικών μας, θέτουμε νέα πρότυπα στην προσβασιμότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης.» , δήλωσε ο Jason Kenny, Brand Manager της Lynk & Co S.E.E.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα, τα σημεία πώλησης και το δίκτυο συνεργείων της Lynk & Co, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.