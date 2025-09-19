Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα για το 08

Το Lynk & Co 08 προσφέρει μια ηλεκτρική αυτονομία έως 200 km (WLTP), τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο υβριδικό όχημα που διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km, εξασφαλίζοντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με απόλυτη άνεση καθώς και καθαρές καθημερινές μετακινήσεις.

Το υβριδικό σύστημα μπαταρίας υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση DC, φορτίζοντας από το 10% στο 80% σε μόλις 33 λεπτά. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός παρέχει στους οδηγούς ελευθερία και ευελιξία: Ηλεκτρική όταν τη θέλετε, υβριδική όταν τη χρειάζεστε. Με αθόρυβη οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων στην πόλη και δυνατότητα μεγάλων αποστάσεων για οδικά ταξίδια, το 08 έχει σχεδιαστεί για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Premium σχεδιασμός και τεχνολογία

Διαθέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Core και More, το Lynk & Co 08 συνδυάζει τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας. Στο εσωτερικό, οι οδηγοί απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη, ευρύχωρη καμπίνα εξοπλισμένη με ένα premium ηχοσύστημα Harman Kardon, προηγμένη συνδεσιμότητα και έξυπνη τεχνολογία που κάνει κάθε ταξίδι πιο άνετο, ψυχαγωγικό και ασφαλές.

Επιτυχημένη έναρξη στην Ελλάδα

Η εκδήλωση στην Αθήνα έδειξε το έντονο ενδιαφέρον για το Lynk & Co 08, για τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις και την ευελιξία του μοντέλου. Με τις δοκιμαστικές οδηγήσεις (Test Drive) για τους πελάτες να έχουν πλέον ξεκινήσει επίσημα, το Lynk & Co 08 είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ελλάδας.

Οι πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν σύντομα, ενώ οι πελάτες μπορούν ήδη να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν τα οχήματά τους. Στην Ελλάδα, οι τιμές για το Lynk & Co 08 ξεκινούν από 52.490 €, καθιστώντας την premium τεχνολογία plug-in hybrid πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.