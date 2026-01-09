Η Lynk & Co στην Consumer Electronics Show 2026

Οχήματα της Lynk & Co χρησιμοποιήθηκαν στο Las Vegas για την υποστήριξη της παρουσίας της Geely στο κορυφαίο παγκόσμιο τεχνολογικό γεγονός, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ενσωμάτωση της μάρκας στην παγκόσμια πλατφόρμα κινητικότητας και τεχνολογίας του Ομίλου.

Στην CES, η Geely Auto Group παρουσίασε δύο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες: το Full Domain AI 2.0, τη νέα αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική νοημοσύνης οχημάτων του Ομίλου, και το G-ASD, το σύστημα έξυπνης οδήγησης επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη μετάβαση σε υψηλά επίπεδα αυτόνομης οδήγησης.

Το Full Domain AI 2.0 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο, ολιστικό σύστημα νοημοσύνης σε όλο το όχημα, με «υπερ-εγκέφαλο AI» στο επίκεντρο, επιτρέποντας τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ cockpit, πλαισίου, συστημάτων ασφάλειας και οδήγησης. Το G-ASD ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου στην έξυπνη οδήγηση, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλης κλίμακας δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και υψηλών επιδόσεων αισθητήρες και υπολογιστικά συστήματα.

Ο David Green, Αντιπρόεδρος Στρατηγικής, Προϊόντος & Προσφοράς της Lynk & Co International, δήλωσε:

«Η παρουσία της Geely στην CES αποδεικνύει το εύρος και τη φιλοδοξία της στρατηγικής του Ομίλου. Ως μέρος αυτού του παγκόσμιου οικοσυστήματος, η Lynk & Co επωφελείται άμεσα από τις τεχνολογίες και τις αρχιτεκτονικές νοημοσύνης που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ομίλου. Αυτές οι εξελίξεις θα διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας για όλες τις μάρκες της Geely και ενισχύουν τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε πιο έξυπνες, ασφαλείς και διαισθητικές εμπειρίες στους οδηγούς μας στην Ευρώπη».