Μία Hispano-Suiza στέφθηκε κορυφαίο αυτοκίνητο στο Pebble Beach – Λάμψη και για την Ελλάδα

Μία ανεπανάληπτη Hispano-Suiza, με αεροδυναμική γραμμή που παραπέμπει σε τορπίλη (ή προπολεμικό αεροσκάφος), κατέκτησε το βραβείο καλύτερα αποκατεστημένου αυτοκινήτου στο 74ο Pebble Beach Concours d’Elegance, τον πιο ιστορικό διαγωνισμό κλασικών οχημάτων στον κόσμο.

Συνολικά, 229 συμμετοχές κατέκλυσαν το γκαζόν της διοργάνωσης — 55 διεθνείς από 22 χώρες και 174 από 31 πολιτείες των ΗΠΑ. Κορυφαίο αυτοκίνητο όλων αναδείχθηκε η Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo του 1924, που παρουσίασαν οι Penny και Lee Anderson από τη Φλόριντα.

Η πρόεδρος του Concours, Sandra Button, εξήγησε: «Η Hispano-Suiza συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για την πρώτη θέση: Προηγμένη τεχνολογία, αριστοτεχνικά χειροποίητο αμάξωμα, ελαφρύ και υπέροχο. Δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Αντρέ Ντιμπονέ, γόνου της διάσημης οικογένειας Dubonnet, και μάλιστα συμμετείχε με αυτό σε αγώνες όπως το Targa Florio και το Coppa Florio».

Η συνέχεια της ιστορίας του

Μετά το αγωνιστικό της ντεμπούτο, η Torpedo Hispano-Suiza μετατράπηκε για χρήση σε δρόμο με φτερά, φωτιστικά σώματα και πόρτες, περνώντας από τα χέρια διάσημων ιδιοκτητών, όπως ο Roland Coty, ο Σκωτσέζος λόρδος της μαρμελάδας, ο Alexander Keiller (αρχαιολόγος πρωτοπόρος της αεροφωτογραφίας) και αργότερα ο κληρονόμος της Standard Oil, Gerald Albertini. Στον πόλεμο επιβίωσε χάρη στην αποθήκευση του με μόνο μικρές ζημιές.

Φυλάχθηκε σε ιδιωτικές συλλογές για δεκαετίες και έγινε θρύλος τόσο της Hispano-Suiza όσο και της πρώιμης αεροδυναμικής κατασκευής αμαξωμάτων. Το 2022, πρωταγωνίστησε στη δημοπρασία της RM Sotheby's στο Monterey, αποκομίζοντας 9.245.000 δολάρια — εξασφαλίζοντας τη θέση του στη συλλογή του Lee Anderson ως ένα από τα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά μοντέλα της Hispano-Suiza που κατασκευάστηκαν ποτέ. Το αυτοκίνητο είναι γνωστό ως “Tulipwood Torpedo”: Το αμάξωμα του κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από λωρίδες μαονιού, καθεμία διαμορφωμένη στο χέρι και συνδεδεμένη με 8.500 πριτσίνια με το εσωτερικό του πλαίσιο. Το βάρος (του αμαξώματος), όταν ολοκληρώθηκε, δεν ξεπερνούσε τα 72,5 κιλά!

Ο ιδιοκτήτης του Lee Anderson αποκάλυψε: «Είμαι συλλέκτης ξύλινων σκαφών. Εδώ και 40 χρόνια με συναρπάζει το λουστραρισμένο ξύλο. Όταν αντίκρισα αυτή την Hispano-Suiza, ένιωσα πως μιλούσε στη δική μου ψυχή. Το αυτοκίνητο αναπαλαιώθηκε προσεκτικά (η διαδικασία κράτησε 2 χρόνια) στην αρχική του μορφή και τώρα γνωρίζει τη διάκριση.».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Andersons κατακτούν την κορυφή του Pebble Beach — είχαν θριαμβεύσει και το 2022 με μια Duesenberg J με αμάξωμα Figoni του 1932. Η μάρκα της Hispano-Suiza έχει βρεθεί μόλις τρεις φορές στην κορυφή του θεσμού: Το 1934, το 1989 και τώρα το 2025.

Το φετινό “Best of Show” κρίθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακές συμμετοχές όπως η Maybach SW38 Spohn του 1939, η Invicta S Type του 1933 και η αγωνιστική Maserati 200SI του 1956.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με το Pebble Beach Tour d’Elegance, μια διαδρομή 70 μιλίων στην ακτογραμμή της Καλιφόρνια, που δίνει πλεονέκτημα σε ισοβαθμίες. Αν κάποια από τις συμμετοχές ισοβαθμήσει για την διάκριση Best of show, οι κριτές θα προκρίνουν το αυτοκίνητο που οδηγήθηκε στην διαδρομή των 112 χλμ. και όχι κάποιο που μεταφέρθηκε εκεί.

Πέρα από την αίγλη, το Pebble Beach συνεχίζει να προσφέρει και στο κοινωνικό έργο. Μόνο φέτος συγκεντρώθηκαν πάνω από 4 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το σύνολο των δωρεών του θεσμού σε περισσότερα από 45 εκατ..

Η Gooding Christie’s σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων σε δημοπρασίες, ξεπερνώντας τα 127 εκατ. δολάρια, με κορυφαία πώληση μια Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione του 1961, που άλλαξε χέρια για πάνω από 25 εκατ. δολάρια. Ήδη όλοι ανυπομονούν για το 75ο Pebble Beach Concours το 2026, που θα τιμήσει τη Ferrari και τον σχεδιαστή Vignale.

Η ελληνική διάκριση στο Moretti Centennial

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης γιορτάστηκε και η εκατονταετία της Moretti, της ιταλικής φίρμας με τα ξεχωριστά μικρά Gran Turismo. Εκεί, η Ελλάδα είχε την τιμητική της. Ο Άλεξ Βαζέος κατέκτησε τη 2η θέση με το σπάνιο Moretti 1200 Gran Sport Rocco Motto Berlinetta του 1954, ανάμεσα σε διεθνείς συμμετοχές. Η διάκριση αυτή έφερε ελληνικό χρώμα σε έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της κλασικής αυτοκίνησης.

Η ελληνική συμμετοχή με το Moretti 1200 Gran Sport Rocco Motto Berlinetta του 1954

Moretti Centennial

1st: 1954 Moretti 750 Gran Sport Berlinetta, Ariel Shraga, London, United Kingdom

2nd: 1954 Moretti 1200 Gran Sport Rocco Motto Berlinetta, Alex Vazeos, Athens, Greece

3rd : 1955 Moretti Spyder 750 Mota Michelotti Spyder,