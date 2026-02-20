Μια ημέρα στο περίπτερο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στη HoReCa 2026

Το Σάββατο (14/5) βρεθήκαμε στη HoReCa Expo 2026 και συγκεκριμένα στο νέο, ανανεωμένο περίπτερο της Coca-Cola Τρία Έψιλον - έναν χώρο σχεδιασμένο σαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επαγγελματία της εστίασης.

Η φιλοσοφία ήταν ξεκάθαρη: ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε στιγμή της ημέρας. Από τα πρωινά χαρμάνια των Costa Coffee και Caffè Vergnano και τους χυμούς Amita, μέχρι την κλασική Coca-Cola στο μεσημεριανό τραπέζι. Το απόγευμα, Three Cents και Schweppes δίνουν χώρο στη mixability πίσω από το μπαρ, ενώ οι επιλογές σε μπίρα -όπως Stella Artois και Corona- συμπληρώνουν την εμπειρία.

Για τη βραδινή έξοδο, premium spirits όπως η Finlandia Vodka και προτάσεις από τους οίκους Edrington και Brown-Forman έδειχναν ξεκάθαρα τον προσανατολισμό στη νυχτερινή κατανάλωση.

Ξεχωριστή παρουσία είχε η Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με ανανεωμένη, κομψή συσκευασία, ήδη διαθέσιμη και σε γυάλινη φιάλη, με στόχο να ενισχύσει τη βραδινή περίσταση κατανάλωσης στο HoReCa.

«Θέλουμε να προσφέρουμε ένα 24/7 χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί πραγματική αξία για τους συνεργάτες μας», ανέφερε η Φωτίνα Φαφούτη, Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, υπογραμμίζοντας τη στόχευση στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Βαγγέλης Μόσχος, Coffee, Premium Spirits, Beer & Three Cents Director, μίλησε για την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας με την αγορά και για εργαλεία που βοηθούν τους επαγγελματίες να προσαρμόζονται στις νέες τάσεις.

Το experiential κομμάτι ολοκληρώθηκε με γευστικές δοκιμές και δημιουργικούς συνδυασμούς από τον pastry chef και Brand Ambassador Δημήτριο Μακρυνιώτη, που σε pairing με τη νέα σειρά Single Origin Caffè Vergnano έδωσαν έναν πιο δημιουργικό τόνο στην παρουσία.