Michelle Trachtenberg: Επιβεβαιώθηκαν τα αίτια θανάτου παρά την απόφαση να μη γίνει νεκροψία

Μεγάλη θλίψη στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση θανάτου της διάσημης ηθοποιού Michelle Trachtenberg σε ηλικία 39 στις 26 Φεβρουαρίου του 2025, όταν βρέθηκε η σορός της από τη μητέρα της στο διαμέρισμα που διέμενε.

Σύμφωνα λοιπόν, με την πρόσφατη ανακοίνωση του γραφείου ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης την Μεγάλη Τετάρτη (16/4), η ηθοποιός του «Gossip Girl» πέθανε από επιπλοκές που οφείλονται στον διαβήτη.

Παρά το ότι, η οικογένεια της γνωστής ηθοποιού αρνήθηκε νεκροψία για θρησκευτικούς λόγους, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έριξαν φως στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της. Μάλιστα, επειδή δεν υπήρχε καμία ένδειξη για εγκληματική πράξη που να σχετίζεται με τον τρόπο θανάτου, ο ιατροδικαστής δεν απέρριψε την ένσταση της οικογένειας και περιόρισε την έρευνα σε εξωτερική εξέταση και εργαστηριακό έλεγχο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του abcnews.go.com.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 38 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν διαβήτη, μια χρόνια πάθηση υγείας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας διαχειρίζεται τη γλυκόζη. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται τα τελευταία 20 χρόνια και ο διαβήτης είναι επί του παρόντος η όγδοη κύρια αιτία θανάτου στις Η.Π.Α.

Ποια ήταν η 39χρονη ηθοποιός

Η Michelle Trachtenberg γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 11 Οκτωβρίου 1985 και ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία εννέα ετών στη σειρά του Nickelodeon «The Adventures of Pete and Pete». Το 1996 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Harriet the Spy» ενώ αργότερα ξεχώρισε ως Dawn Summers στο «Buffy the Vampire Slayer» και ως Georgina Sparks στο «Gossip Girl». Οι σύνθετοι και αξέχαστοι ρόλοι της της χάρισαν κριτική αναγνώριση και αφοσιωμένο κοινό.

Το 2021, η ηθοποιός προκάλεσε αίσθηση όταν κατηγόρησε τον δημιουργό του «Buffy», Τζος Γουίντον, για ανάρμοστη συμπεριφορά, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε κανόνας που του απαγόρευε να μένει μόνος μαζί της στα γυρίσματα.

Παρά τη διαμάχη, παρέμεινε ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Οκτώβριο γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με μία αισιόδοξη ανάρτηση. Ο ξαφνικός θάνατός της έχει βυθίσει τους θαυμαστές και τον κόσμο της ψυχαγωγίας σε θλίψη για την απώλεια μιας ταλαντούχας και αγαπημένης ηθοποιού σε τόσο μικρή ηλικία.