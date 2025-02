Michelle Trachtenberg: Πέθανε η ηθοποιός του «Gossip Girl» σε ηλικία 39 ετών

Η Michelle Trachtenberg, γνωστή ηθοποιός από τις ερμηνείες της σε σειρές όπως το «Gossip Girl», το «Buffy the Vampire Slayer» και τις ταινίες «Harriet the Spy» και «Euro Trip» πέθανε σε ηλικία 39 ετών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας.

Η 39χρονη βρέθηκε από τη μητέρα της το πρωί της Τετάρτης (26/2) στο One Columbus Place, ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων κοντά στο Central Park South. Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως ο θάνατός της δεν ερευνάται ως ύποπτος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Τους τελευταίους μήνες, είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που προκάλεσαν ανησυχία στους ακόλουθούς της, καθώς ήταν φανερά αδύναμη και καταβεβλημένη.

Παρά τις ανησυχίες ωστόσο, η Trachtenberg είχε απαντήσει τον Ιανουάριο, διαβεβαιώνοντάς τους ότι ήταν «ευτυχισμένη και υγιής», σημειώνεται σε ρεπορτάζ του New York Post.

Ποια ήταν η 39χρονη ηθοποιός

Η Michelle Trachtenberg γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 11 Οκτωβρίου 1985 και ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία εννέα ετών στη σειρά του Nickelodeon «The Adventures of Pete and Pete». Το 1996 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Harriet the Spy» ενώ αργότερα ξεχώρισε ως Dawn Summers στο «Buffy the Vampire Slayer» και ως Georgina Sparks στο «Gossip Girl». Οι σύνθετοι και αξέχαστοι ρόλοι της της χάρισαν κριτική αναγνώριση και αφοσιωμένο κοινό.

Το 2021, η ηθοποιός προκάλεσε αίσθηση όταν κατηγόρησε τον δημιουργό του «Buffy», Τζος Γουίντον, για ανάρμοστη συμπεριφορά, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε κανόνας που του απαγόρευε να μένει μόνος μαζί της στα γυρίσματα.

Παρά τη διαμάχη, παρέμεινε ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Οκτώβριο γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με μία αισιόδοξη ανάρτηση. Ο ξαφνικός θάνατός της έχει βυθίσει τους θαυμαστές και τον κόσμο της ψυχαγωγίας σε θλίψη για την απώλεια μιας ταλαντούχας και αγαπημένης ηθοποιού σε τόσο μικρή ηλικία.