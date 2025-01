Θρήνος στο Λος Άντζελες: Δεύτερη ηθοποιός νεκρή στις φωτιές - Είχε παίξει στο «Blues Brothers»

Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες η 95χρονη ηθοποιός Dalyce Curry η οποία συγκαταλέγεται στα 24 θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών που σαρώνουν την Καλιφόρνια.

«Πριν από περίπου μία ώρα ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι τα λείψανά της βρέθηκαν πράγματι στο ακίνητο. #RIPMOMMADEE 🕊️», έγραψε η δισέγγονη της Dalyce Kelley σε ανάρτηση της που έκανε στο Facebook την Κυριακή 12 Ιανουαρίου. «Είχαμε μια υπέροχη πορεία. Επηρέασε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους. Αυτή η απώλεια είναι καταστροφική».

H Curry εμφανίστηκε σε διάφορες ταινίες, όπως The Ten Commandments, Lady Sings the Blues και κυρίως στη μεγαλύτερη επιτυχία της το The Blues Brothers. Αλλά στην οικογένεια της Curry, ήταν περισσότερο γνωστή ως Momma D.

Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα, η Kelley ανακοίνωσε ότι το σπίτι της προγιαγιάς της στην Altadena καταστράφηκε από την πυρκαγιά του Eaton. Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν μπορούσαν να εντοπίσουν ούτε να έρθουν σε επαφή με την Curry.

«Το σπίτι της γιαγιάς μου κάηκε, έχει δει κανείς τη MOMMA DEE», έγραψε τότε η Kelley μέσω Facebook. «Στο καταφύγιο ψάχνω για τρίτη φορά».

Η Kelley είχε δει για τελευταία φορά την προγιαγιά της την προηγούμενη μέρα, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά η καταστροφική πυρκαγιά στο Pacific Palisades. Αργότερα, η Kelley συνοδεύτηκε από αξιωματούχους σε ό,τι είχε απομείνει από το σπίτι.