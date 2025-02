Τραγικό τέλος για διάσημη ηθοποιό του Squid Game - Είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Θρήνος επικρατεί στους συντελεστές αλλά και στους φίλους της σειράς Squid Game του Netflix, αφού έγινε γνωστό πως η ηθοποιός της κορεατικης σειράς, η Λι Σου Τζιλ, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Λι Σου Τζιλ, 81 ετών, έπαιξε την Park Mal Soon, μητέρα του Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) και θετή μητέρα του Hwang In Ho (Lee Byung Hun), στην ανάρπαστη σειρά.

Πέθανε σήμερα στο σπίτι της οικογένειάς της στο Uijeongbu της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την εθνική εφημερίδα The Chosun Ilbo.

Η Λι Σου Τζιλ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού πριν από 30 χρόνια και της δόθηκε ένας μήνας ζωής. Πάλεψε με την ασθένεια για 13 χρόνια προτού ανακάμψει τελείως.

Διαγνώστηκε δυστυχώς με καρκίνο στο στομάχι τον Νοέμβριο του περασμένου έτους κατά τη διάρκεια ενός τσεκ απ. Η κηδεία της θα γίνει στο Shinchon Severance Hospital στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο Lee ξεκίνησε να υποδύεται το 1964, αρχικά κέρδισε την αναγνώριση ως φωνητική ηθοποιός και performer. Έχει εμφανιστεί σε πολλά κορεατικά δράματα κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της, συμπεριλαμβανομένων των Country Diaries, The Uncanny Counter και The Present is Beautiful.

Οι θαυμαστές του Squid Game εκφράζουν τις τελευταίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα συλλυπητήριά τους για την ηθοποιό με τον μικρό ρόλο, που άγγιξε όμως τις καρδιές τους.

«Η αγαπημένη μου γιαγιά, ας αναπαύσει η ψυχή της ο θεός», έγραψε ένας στο X, πρώην Twitter. Ένας θαυμαστής πρόσθεσε: «Ήταν μια εκπληκτική ηθοποιός. Αναπαύσου εν ειρήνη».

«Η βετεράνος ηθοποιός Lee Joo-Sil δυστυχώς πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου. Γνωστή για τον ρόλο της στο Squid Game και τις εμβληματικές ερμηνείες δεκαετιών της, αφήνει πίσω της μια διαρκή κληρονομιά. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ένας άλλος στο Twitter.

Το Squid Game μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο το 2021, ενισχύοντας τους αριθμούς συνδρομών του Netflix και έγινε η πρωτότυπη σειρά με τις περισσότερες προβολές της υπηρεσίας ροής τον πρώτο μήνα της.

Το Netflix ανέφερε ότι 142 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν παρακολουθήσει το σκοτεινό δράμα, για τους ανθρώπους που ανταγωνίζονται σε έναν θανάσιμο διαγωνισμό για τη διαγραφή του οικονομικού τους χρέους.