Μίλησαν στο τηλέφωνο Γεραπετρίτης και Φιντάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Οι δυο υπουργοί συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Η επικοινωνία γίνεται στον απόηχο της απόφασης της Αθήνας να συνδράμει στρατιωτικά τη Λευκωσία στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο παράλληλα με τη μεταφορά μιας συστοιχίας Patriot στο νησί της Καρπάθου.

Σημειώνεται ότι στην Τουρκία η αντιπολίτευση έχει από χθες αρχίσει να ασκεί πιέσεις στον Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει σε ανάλογη απόφαση στέλνοντας... φρεγάτες στην Κύπρο.