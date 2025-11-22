Μιντιακό deal «μαμούθ» στη Βρετανία: Η DailyMail δίνει 500 εκ. λίρες για την εξαγορά της Telegraph

Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail έκλεισε συμφωνία αξίας 500 εκατ. λιρών για την απόκτηση των τίτλων της Telegraph, σε μια κίνηση που θα δημιουργήσει έναν εκδοτικό όμιλο με δεξιά πολιτική κατεύθυνση.

Η Daily Mail & General Trust (DMGT) του Lord Rothermere έχει εισέλθει σε περίοδο αποκλειστικότητας με την RedBird IMI, η οποία αναζητούσε αγοραστή από τότε που αναγκάστηκε να θέσει προς πώληση τις εφημερίδες την περασμένη άνοιξη, για να οριστικοποιηθούν οι όροι της συναλλαγής.

Τα δύο μέρη αναφέρουν ότι αναμένουν η διαδικασία να «συμβεί γρήγορα», ωστόσο η συμφωνία πιθανότατα θα προκαλέσει ενδελεχή έρευνα από τον βρετανικό ρυθμιστή ανταγωνισμού, αναφέρει ο Guardian.

Η DMGT, που κατέχει μια σειρά τίτλων όπως οι Metro, I και New Scientist, ήδη διαχειρίζεται το διαφημιστικό συμβόλαιο για τους τίτλους της Telegraph.

Η κίνηση έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου η RedBird Capital, η αμερικανική ομάδα υπό τον Gerry Cardinale, αποσύρθηκε από τη δική της συμφωνία 500 εκατ. λιρών για την αγορά των τίτλων.

Ο Lord Rothermere επιθυμούσε εδώ και καιρό να αναλάβει τον έλεγχο των τίτλων της Telegraph, και είχε προγραμματιστεί να πάρει περίπου 10% συμμετοχή ως μέρος της ακυρωμένης συμφωνίας του συνεταιρισμού RedBird Capital.

«Εδώ και καιρό θαυμάζω την Daily Telegraph», δήλωσε ο Rothermere. «Η οικογένειά μου κι εγώ έχουμε μια διαρκή αγάπη για τις εφημερίδες και για τους δημοσιογράφους που τις δημιουργούν. Η Daily Telegraph είναι η μεγαλύτερη και πιο ποιοτική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στη Βρετανία, και μεγάλωσα με σεβασμό γι’ αυτήν. Έχει μια αξιοσημείωτη ιστορία και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του εθνικού διαλόγου της Βρετανίας για πολλές δεκαετίες».

Κατανοείται ότι οι συντακτικές ομάδες της Mail και της Telegraph θα παραμείνουν ξεχωριστές, και η DMGT αναφέρει ότι θα παρέχει επενδύσεις για την προώθηση του στόχου των τίτλων να γίνουν παγκόσμιο brand.

Η DMGT δήλωσε ότι η συμφωνία θα δώσει «την αναγκαία βεβαιότητα» στο προσωπικό της Telegraph, που παραμένει σε αβεβαιότητα λόγω της διαδικασίας πώλησης που έχει τραβήξει πάνω από δύο χρόνια.

«Η DMGT και η RedBird IMI εργάστηκαν γρήγορα για να καταλήξουν στη συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα, η οποία θα υποβληθεί σύντομα στον Υπουργό», δήλωσε εκπρόσωπος της RedBird IMI.

Η RedBird Capital, ο μικρότερος εταίρος στη RedBird IMI, είχε αναλάβει μετά την εισαγωγή κανόνων από την κυβέρνηση που απαγορεύουν σε ξένες χώρες να κατέχουν βρετανικές εφημερίδες.

Η IMI ελέγχεται από τον Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan του Αμπού Ντάμπι, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ιδιοκτήτη της Manchester City FC.